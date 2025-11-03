板野友美、娘と「不思議の国のアリス」コスプレでハロウィンディズニー満喫「美人親子」と反響
【モデルプレス＝2025/11/03】タレントの板野友美が11月3日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーランドでのコスプレショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】板野友美、娘とコスプレ2ショット
板野は「＃Halloween」「＃母もアリス意識」「＃不思議の国のアリス」とハッシュタグを付け、娘とのコスプレでの2ショットを投稿。「不思議の国のアリス」に出てくるトランプの兵隊の横で、娘はディズニーの映画「不思議の国のアリス」にちなんだ青いドレス、板野はアリス風の大きな襟のトップスと、フリルがふんだんに使われたミニ丈のスカートを身に着け、美しい脚をのぞかせた。
この投稿に、ファンからは「美人親子」「最高の思い出になる」「2人とも似合う」「自慢のお母さんですね」「驚異のスタイル」「娘ちゃん可愛い」といったコメントが寄せられている。
板野は2021年1月に、高橋選手との入籍を発表。同年10月に第1子となる長女を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
