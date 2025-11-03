近藤千尋、夫・太田博久との金髪仮装姿に「リアルバービー」「可愛いがすぎる」の声
【モデルプレス＝2025/11/03】モデルの近藤千尋が11月2日、自身のInstagramを更新。TBS系『ラヴィット！』（毎週月曜〜金曜あさ8時）にて披露した、夫でお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久との仮装姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】35歳3児の母モデル、芸人夫と金髪姿でバービー完全再現
近藤は「今年のラヴィットハロウィンは金曜日だったので私たちもバービーとケンの仮装を」とつづり写真を複数枚投稿。ピンクに白い水玉の膝丈ワンピースに金髪のカツラを被りバービーに扮した近藤と、素肌にノースリーブGジャンを着た太田の仲の良い姿が際立つショットとなっている。
この投稿に「可愛いがすぎる」「めちゃくちゃ似合ってる」「ひーぼぉ君金髪が似合う」「夫婦仲良し」「リアルバービー」などのコメントが集まっている。
近藤は太田と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆近藤千尋、夫・太田博久との仮装姿披露
◆近藤千尋と太田博久の仮装に反響
【Not Sponsored 記事】