丸福珈琲店（本社：⼤阪府⼤阪市）が「すみっコぐらし」とコラボレーションしたメニューを11⽉1⽇（土）から11⽉30⽇（日）まで、全国10店舗で販売している。

「喫茶すみっコでチョコレートフェア」コラボスイーツ (C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

第4弾となる今回は、「喫茶すみっコでチョコレートフェア」をテーマにした新作メニューが登場している。

コラボスイーツは、チョコアイスとチョコシロップで楽しめる「しろくまとぺんぎん？のデニッシュフレンチトースト」（1760円）や、「とかげのチョコバナナパフェ」（1870円）、バニラアイスやいちご、オレンジが添えられた「とんかつのフォンダンショコラプレート」（1870円）、キャラクターが集まったイラストがプリントされた「すみっコぐらし×丸福珈琲店 チョコレートホットケーキ」（1760円）がお目見えしている。



さらに、コラボスイーツ1点につき、1枚ステッカーがもらえる。ステッカーは全2種類のデザインから選べる。

コラボスイーツ1点につき1枚ステッカーがもらえる (C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

コラボドリンクは、すみっコたちをモチーフにした「すみっコのカラフルクリームソーダ」（990円）や、ホイップクリームとねこのマシュマロがトッピングされた「ねこのホットチョコレート」（990円）が登場。



コラボドリンク1点につきコースターが1枚もらえる。コースターは全2種類のデザインから選べる。

「喫茶すみっコでチョコレートフェア」コラボドリンク (C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

コラボドリンクを1点につきコースターが1枚もらえる (C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

丸福珈琲店が「すみっコぐらし」とコラボレーションした「喫茶すみっコでチョコレートフェア」がテーマのメニューは、11⽉1⽇（土）から11⽉30⽇（日）まで販売している。



販売店舗は、大阪のルクアイーレ店、HEPナビオ店、イオン大日店、心斎橋PARCO店、名古屋の星が丘テラス店、東京の東急吉祥寺店、ヨドバシAKIBA店、神奈川の川崎アゼリア店、千葉のそごう千葉店、福岡の博多阪急店の10店舗。



ステッカーとコースターは、無くなり次第終了となる。価格は税込み。



