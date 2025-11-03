人気コスプレイヤーのグラビアアイドルで、モデラーでもある東雲うみ(29)が3日、自身のX(旧ツイッター)を更新。「ゴジラの日」に合わせて巨大フィギュアを抱える姿を公開した。



【写真】いかつすぎる見た目なのに...まるで愛猫を抱っこしているみたい

「スペゴジだぁいすき 今日は『#ゴジラの日』だぞ!! !!祭りじゃ!!」とつづり、無数のフィギュアに囲まれた部屋で、ひときわ大きなスペースゴジラを抱く写真を投稿。牙をむいた凶悪フォルムの逸品を優しい笑顔で見つめている。



プラモデル&フィギュア好きの東雲らしい一枚に、ファンからは「我が子のように優しい眼差しを向けて抱き抱える東雲さん、さすがです(笑)」「すき感が顔に全開で出てて」「猫を抱えているような笑顔でスペゴジ抱えていてわろた」「にわかではない本物の好きが伝わって来てこの方好きだわ」「美女と宇宙怪獣」といった声が寄せられている。



「ゴジラの日」は、映画第1作が1954年11月3日に公開されたことにちなんで制定。映画公式サイトでは、ゴジラ70周年記念作品として山崎貴監督がメガホンを取るシリーズ31作目の新作タイトル「ゴジラ-0.0」(ゴジラマイナスゼロ)も発表された。



（よろず～ニュース編集部）