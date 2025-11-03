歴代アニバーサリー楽曲をメドレーで！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「御堂筋ランウェイ スペシャル 25th “Discover U!!!”」

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが、2026年3月31日(火)に開業25周年を迎えます。

これを記念し、2026年3月4日(水)から2027年3月30日(火)までの特別な一年間、25周年アニバーサリー・イヤーを開催！

その第一弾として、2025年11月3日(月・休) に開催される「御堂筋ランウェイ」にて、「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 御堂筋ランウェイ スペシャル 25th “Discover U!!!”」が実施されました☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「御堂筋ランウェイ スペシャル 25th “Discover U!!!”」

開催日：2025年11月3日(月・休) 14:10頃〜 スタート

25周年を祝うプロジェクト第一弾として、2025年11月3日(月・休) 開催の「御堂筋ランウェイ」 にユニバーサル・スタジオ・ジャパンが参加！

地元・大阪への感謝のメッセージをこめた、特別装飾のフロートが1日限定で登場☆

さらに、パークを飛び出して、クルー約100名がパレードに参加しお祝いムードを盛り上げました。

25周年テーマ “Discover U!!!”

アニバーサリー・イヤーを壮大にお祝いするテーマ “Discover U!!!” が、この日お披露目されました。

このテーマは、想像を超える未知の“自分”に出会う“Discover You”と、パークの25年の歩みを振り返り、エンターテイメントの力を再発見する“Discover”という2つの意味が込められています。

めいっぱい楽しんでいる自分の殻をエンターテイメントの力によって本来の自分らしさへ解き放ち、自分自身をもっとワクワクドキドキさせ、日常に戻ってもその高揚感を持ち続けてほしい、それがパークの願いでありテーマです☆

パフォーマンスでは、25周年テーマ “Discover U!!!”のダンスに乗せて、沿道と一体となって盛り上がりました！

登場キャラクター

パレードにはパークの仲間たちが勢ぞろい！

オープニングトークでは「綾小路麗華」や

「ディーコン」が盛り上げ、フロートがスタートします。

続いて、「エルモ」「クッキーモンスター」「ゾーイ」や、

「スヌーピー」「チャーリー・ブラウン」

パレードには「スーパー・ニンテンドー・ワールド」から「マリオ」

「ルイージ」

「ピーチ姫」も登場。

ステージには「ミニオン」が楽しいダンスを繰り広げ、パレードの最後尾には、クルーが約100人参加しパレードを盛り上げました☆

当日だけの特別プログラム・楽曲

今回のパフォーマンスは、歴代アニバーサリー・エンターテイメントの楽曲メドレーで構成された、この日だけの特別プログラム！

これまでの周年パークのあゆみを彩ってきた、以下の楽曲メドレーがお届けされました。

名称（初演日）概要『ハリウッド・プレミア・パレード』（2002年4月27日）1周年記念として開催。ハリウッドの新作映画披露パーティの雰囲気を再現した華やかなパレード。『ハッピー・ハーモニー・セレブレーション〜5周年スペシャル〜』（2006年3月9日）スヌーピー、エルモ、シュレック、ハローキティが勢ぞろいする陽気なパレード・ショー。当時はニューヨーク・エリアで開催『Dreams Are Universal（ドリームズ・アー・ユニバーサル）』（2011年3月3日）10周年記念とした屋外型ミュージカル・ショー。このショーのために新設されたステージ“プレミアステージ”で開催『ユニバーサル RE-BOOOOOOOORN（リ・ボーン）・パレード』（2016年3月18日）大量の泡や紙吹雪などでやり過ぎ演出で超興奮する、15周年記念の“超熱狂”パレード『NO LIMIT! パレード』（2022年3月1日）ひとりひとりがパレードの“主役”となって踊り、自分の殻を破って心の底から発散できる、まったく新しい参加型の“超熱狂”パレード

祝祭感に包まれ、超刺激的なエンターテイメントにあふれる特別な一年の幕開け！

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの「御堂筋ランウェイ スペシャル 25th “Discover U!!!”」の紹介でした。

TM & © Universal Studios & Amblin Entertainment

TM & © 2025 Universal Studios. All rights reserved.

© Nintendo

Minions TM & © 2025 Universal Studios.

TM and © 2025 Sesame Workshop

© 2025 Peanuts Worldwide LLC

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ5101001

WATERWORLD TM & © 2025 Universal Studios

JAWS TM & © 2025 Universal Studios

HARRY POTTER and all related characters and elements © & Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © J.K. Rowling.

