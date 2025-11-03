歴代アニバーサリー楽曲をメドレーで！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「御堂筋ランウェイ スペシャル 25th “Discover U!!!”」
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが、2026年3月31日(火)に開業25周年を迎えます。
これを記念し、2026年3月4日(水)から2027年3月30日(火)までの特別な一年間、25周年アニバーサリー・イヤーを開催！
その第一弾として、2025年11月3日(月・休) に開催される「御堂筋ランウェイ」にて、「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 御堂筋ランウェイ スペシャル 25th “Discover U!!!”」が実施されました☆
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「御堂筋ランウェイ スペシャル 25th “Discover U!!!”」
開催日：2025年11月3日(月・休) 14:10頃〜 スタート
25周年を祝うプロジェクト第一弾として、2025年11月3日(月・休) 開催の「御堂筋ランウェイ」 にユニバーサル・スタジオ・ジャパンが参加！
地元・大阪への感謝のメッセージをこめた、特別装飾のフロートが1日限定で登場☆
さらに、パークを飛び出して、クルー約100名がパレードに参加しお祝いムードを盛り上げました。
25周年テーマ “Discover U!!!”
アニバーサリー・イヤーを壮大にお祝いするテーマ “Discover U!!!” が、この日お披露目されました。
このテーマは、想像を超える未知の“自分”に出会う“Discover You”と、パークの25年の歩みを振り返り、エンターテイメントの力を再発見する“Discover”という2つの意味が込められています。
めいっぱい楽しんでいる自分の殻をエンターテイメントの力によって本来の自分らしさへ解き放ち、自分自身をもっとワクワクドキドキさせ、日常に戻ってもその高揚感を持ち続けてほしい、それがパークの願いでありテーマです☆
パフォーマンスでは、25周年テーマ “Discover U!!!”のダンスに乗せて、沿道と一体となって盛り上がりました！
登場キャラクター
パレードにはパークの仲間たちが勢ぞろい！
オープニングトークでは「綾小路麗華」や
「ディーコン」が盛り上げ、フロートがスタートします。
続いて、「エルモ」「クッキーモンスター」「ゾーイ」や、
「スヌーピー」「チャーリー・ブラウン」
パレードには「スーパー・ニンテンドー・ワールド」から「マリオ」
「ルイージ」
「ピーチ姫」も登場。
ステージには「ミニオン」が楽しいダンスを繰り広げ、パレードの最後尾には、クルーが約100人参加しパレードを盛り上げました☆
当日だけの特別プログラム・楽曲
今回のパフォーマンスは、歴代アニバーサリー・エンターテイメントの楽曲メドレーで構成された、この日だけの特別プログラム！
これまでの周年パークのあゆみを彩ってきた、以下の楽曲メドレーがお届けされました。
名称（初演日）概要『ハリウッド・プレミア・パレード』
（2002年4月27日）1周年記念として開催。ハリウッドの新作映画披露パーティの雰囲気を再現した華やかなパレード。『ハッピー・ハーモニー・セレブレーション〜5周年スペシャル〜』
（2006年3月9日）スヌーピー、エルモ、シュレック、ハローキティが勢ぞろいする陽気なパレード・ショー。当時はニューヨーク・エリアで開催『Dreams Are Universal（ドリームズ・アー・ユニバーサル）』
（2011年3月3日）10周年記念とした屋外型ミュージカル・ショー。このショーのために新設されたステージ“プレミアステージ”で開催『ユニバーサル RE-BOOOOOOOORN（リ・ボーン）・パレード』
（2016年3月18日）大量の泡や紙吹雪などでやり過ぎ演出で超興奮する、15周年記念の“超熱狂”パレード『NO LIMIT! パレード』
（2022年3月1日）ひとりひとりがパレードの“主役”となって踊り、自分の殻を破って心の底から発散できる、まったく新しい参加型の“超熱狂”パレード
祝祭感に包まれ、超刺激的なエンターテイメントにあふれる特別な一年の幕開け！
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの「御堂筋ランウェイ スペシャル 25th “Discover U!!!”」の紹介でした。
TM & © Universal Studios & Amblin Entertainment
TM & © 2025 Universal Studios. All rights reserved.
© Nintendo
Minions TM & © 2025 Universal Studios.
TM and © 2025 Sesame Workshop
© 2025 Peanuts Worldwide LLC
© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ5101001
WATERWORLD TM & © 2025 Universal Studios
JAWS TM & © 2025 Universal Studios
HARRY POTTER and all related characters and elements © & Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © J.K. Rowling.
