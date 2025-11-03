¡ÖÇÀÆ»¡×¤¬³¤¤òÅÏ¤ë¡Ä!? »ÃÄêÅª¤ËÁÉ¤Ã¤¿ÁÔÎï¤Ê¼ÐÄ¥¶¶ Éüµì¤Ë¤Ï¡ÈÀ¸¤¤Î©¤Á¡É¤¬±Æ¶Á¤â
¡ÖÇÀÆ»¤Î¾ï¼±¡×¤òÊ¤¤¹³¤¤òÅÏ¤ë¶¶
¡¡°ìÈÌ¤Ë¡ÖÇÀÆ»¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤«¤é»×¤¤Éâ¤«¤ÖÆ»Ï©¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡¢¡ÖÈª¤ä²Ì¼ùÎÓ¤Î´Ö¤òÁö¤ëÅÄ¼ËÆ»¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢»Ô³¹ÃÏ¤«¤éÎ¥¤ì¤¿ÃÏ°è¤òÄÌ¤ê¡¢¹ñÆ»¤ä¸©Æ»¤Î¥Ð¥¤¥Ñ¥¹ÅªÂ¸ºß¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ëÇÀÆ»¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¼þ°Ï¤ËÇÀÃÏ¤¬¹¤¬¤ë¤Î¤É¤«¤ÊÆ»¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ï¶¦ÄÌ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¤¨¡Ä¡ª¡Û¤³¤ì¤¬¡Ö³¤¤òÅÏ¤ëÇÀÆ»¡×¤Ç¤¹¡ÊÃÏ¿Þ¡¿¼Ì¿¿¡Ë
¡¡¤·¤«¤·ÀÐÀî¸©¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¡ÈÇÀÆ»¤Î¾ï¼±¡É¤òÊ¤¤¹¤è¤¦¤ÊÇÀÆ»¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÇÀÆ»¤Ï¼çÅã2ËÜ¤ò»ý¤Á¡¢±äÄ¹620m¡¢ºÇÂç»Ù´ÖÄ¹230m¤ò¸Ø¤ë¡È¼ÐÄ¥¶¶¡É¤Ç¡¢³¤¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¶¶¤¬·ë¤Ö¤Î¤Ï¡¢Ç½ÅÐÈ¾Åç¤Î¼·Èø»Ô¤È¼·ÈøÏÑ¤ËÉâ¤«¤ÖÆ±»Ô¡ÖÇ½ÅÐÅç¡×¤Ç¤¹¡£È¾ÅçÂ¦¤Ë¤ÏÃó¼Ö¾ì¤Î¤¢¤ë¸ø±à¡ÖÄ¹±º¤¦¤ë¤ª¤¤¸ø±à¡×¤¬À°È÷¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÃæ±û¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Ñ¥Î¥é¥ÞÅ¸Ë¾Âæ¡×¤«¤é¤Ï¡¢Í¥Èþ¤Ê¶¶¤Î»Ñ¤ò°ìË¾¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¶¶¤ÎÀµ¼°¤ÊÌ¾Á°¤Ï¡ÖÃæÇ½ÅÐÇÀÆ»¶¶¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¼çÅã2ËÜ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡Ö¥Ä¥¤¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤Î¤È¡×¤È¤¤¤¦°¦¾Î¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤¿¤Ä¤Î¶¶¤¬Ç½ÅÐÅç¤Î´Ñ¸÷¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤¿
¡¡¤³¤Î¶¶¤ÇÇ½ÅÐÈ¾Åç¤È·ë¤Ð¤ì¤ëÇ½ÅÐÅç¤Ï¡¢ÀÐÀî¸©ºÇÂç¤ÎÅç¤Ç¡¢ÌÌÀÑ¤ÏÅìµþ¤ÎÅÔ¿´3¶è¡ÊÀéÂåÅÄ¶è¡¢Ãæ±û¶è¡¢¹Á¶è¡Ë¤Î¹ç·×¤è¤ê¤â¤ä¤ä¹¤¤Ìó47Ê¿Êý¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤¹¡£2004Ç¯¤Ë¼·Èø»Ô¤È¹çÊ»¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÃ±ÆÈ¤Ç¼¯Åç·´¤ËÂ°¤¹¤ë¡ÖÇ½ÅÐÅçÄ®¡×¤Ç¤·¤¿¡£¿Í¸ý¤ÏÌó2400¿Í¡¢¼ç¤Ê»º¶È¤ÏÇÀ¶È¤ª¤è¤Óµù¶È¤Ç¤¹¤¬¡¢Ë¤«¤Ê¼«Á³¤ò³è¤«¤·¤¿´Ñ¸÷¶È¤âÀ¹¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÅç¤¬½é¤á¤ÆÇ½ÅÐÈ¾Åç¤ÈÆ»Ï©¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï1982Ç¯¤Î¤³¤È¡£¤³¤Î¤È¤Åç¤ÎÆîÂ¦¤È¡¢ÂÐ´ß¤Î¡ÖÏÂÁÒ²¹Àô¡×¤È¤ò·ë¤Ö°ìÈÌÍÎÁÆ»Ï©¡ÖÇ½ÅÐÅçÂç¶¶ÍÎÁÆ»Ï©¡×¤¬³«ÄÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç½ÅÐÈ¾Åç¤Î°ìÂç´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç¤¢¤ëÏÂÁÒ²¹Àô¤È¤ÎÎ¦Ï©¤Ç¤ÎÄ¾·ë¤Î¸ú²Ì¤ÏÀäÂç¤Ç¡¢Ç½ÅÐÅç¤¬´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÇ½ÅÐÅçÂç¶¶¤¬Âç¤¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÇ½ÅÐÅçÂç¶¶¤Ï1998Ç¯¤Ë½þ´Ô¤¬´°Î»¤·¡¢ÌµÎÁ³«Êü¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÍâÇ¯3·î¤Ë³«ÄÌ¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö¥Ä¥¤¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤Î¤È¡×¤Ç¤¹¡£Åç¤ÎÆîÂ¦¤Ë²Ã¤¨¡¢À¾Â¦¤Ë¤âµìÃæÅçÄ®¡Ê¸½¼·Èø»Ô¡Ë¤È¤ò·ë¤ÖÌµÎÁ¤Î¶¶¤¬³«ÄÌ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢´Ñ¸÷µÒÍ¶Ã×¤Ø¤¤¤Ã¤½¤¦¤Î¸ú²Ì¤òÀ¸¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¢¥¯¥»¥¹¤Ï¡¢¶âÂô»ÔÊýÌÌ¤«¤é¤Î¡Ö¤Î¤ÈÎ¤»³³¤Æ»¡×¤«¤é¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡ÖÇ½±Û¼«Æ°¼ÖÆ»¡×¤Ë¤¢¤ë¡Ö²£ÅÄIC¡×¤¬ÊØÍø¤Ç¤¹¡£¡ÖÆ»¤Î±Ø ¤Ê¤«¤¸¤Þ¥í¥Þ¥óÆ½¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¿Ê¤ß¡¢¤½¤³¤«¤éÆ»¤Ê¤ê¤Ë3km¤Û¤É¿Ê¤à¤ÈÆÍÁ³¡¢»ë³¦¤¬³«¤±¡¢¥Ä¥¤¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤Î¤È¤ÎÈþ¤·¤¤»Ñ¤È¡¢¤½¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¹¤¬¤ëÇ½ÅÐÅç¤ÎÁ´·Ê¤¬»ë³¦¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÅ·µ¤¤Î¤¤¤¤Æü¤Ê¤é¡¢¶¶¤Î¾å¤«¤é¤ÎÀä·Ê¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇÀÆ»¡×¤È¤¤¤¦¡ÈÀ¸¤¤Î©¤Á¡É¤¬Éüµì¤Ë±Æ¶Á¡©
¡¡¤¿¤À¤³¤Î¡Ö¥Ä¥¤¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤Î¤È¡×¤â¡¢2024Ç¯1·î1Æü¤Ë¤³¤ÎÃÏ°è¤ò½±¤Ã¤¿¡ÖÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¡×¤ÇÂç¤¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¶¶¡ÖÇ½ÅÐÅçÂç¶¶¡×¡£¤³¤Á¤é¤Ï¸©Æ»¡Ê¿¢Â¼Í´²ð»£±Æ¡Ë
¡¡¼·Èø»Ô¤Î¿ÌÅÙ¤Ï6¶¯¤â¤·¤¯¤Ï6¼å¤Ç¡¢¥Ä¥¤¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤Î¤È¤ÏÏ©ÌÌ¤ËÌó40cm¤ÎÃÊº¹¤¬È¯À¸¡¢¤µ¤é¤ËÎ¾Ã¼¤Î¶¶Âæ¡¢Ç½ÅÐÅçÂ¦¤Î¶¶µÓ¤¬ÇËÂ»¤·¡¢ÄÌ¹Ô»ß¤á¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÇ½ÅÐÅç¤Ø¤ÎÎ¦Ï©¤Ç¤¢¤ë¡ÖÇ½ÅÐÅçÂç¶¶¡×¤â¡¢ÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ë°ìÉôÂ»½ý¤ÇÆ±ÍÍ¤ËÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤ê¡¢Ç½ÅÐÅç¤Ï°ì»þÅª¤ËÆ»Ï©¸òÄÌ¤«¤é¸ÉÎ©¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤½¤Î¸å¤ÎÉüµì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Èï³²¤Îµ¬ÌÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢Î¾¶¶¤Î¡ÈÀ¸¤¤Î©¤Á¤Î°ã¤¤¡É¤¬ÌÀ°Å¤òÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ç½ÅÐÅçÂç¶¶¤Ï¥¸¥ç¥¤¥ó¥ÈÉô¤ËÇËÂ»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢´ðÁÃ¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÈï³²¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏ¿ÌÈ¯À¸ÍâÆü¤Î1·î2Æü¤Ë¤Ï±þµÞ½¤Íý¤Î¾å¡¢ÊÒÂ¦¸ò¸ßÄÌ¹Ô¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¥Ä¥¤¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤Î¤È¤Ï¡¢Èï³²¤ÎÂç¤¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢¤½¤â¤½¤âÇÀÆ»¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢Éüµìºî¶È¤Ø¤ÎÃå¼êÃÙ¤ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡2011Ç¯¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ç¤Ï¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©Æ»¡¢»ÔÄ®Â¼Æ»¤¬Âç¤¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¤³¤ì¤éÆ»Ï©¤ÇºÒ³²Éüµì¹©»ö¤ò¹ñ¤¬Âå¹Ô¤Ç¤¤ë¡ÖÃÏÊý´ÉÍýÆ»Ï©¤ÎºÒ³²Éüµì¹©»öÅù¤ÎÂå¹ÔÀ©ÅÙ¡×¤¬Äê¤á¤é¤ì¡¢¤è¤ê¿×Â®¤ÊÉüµì¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¥¹¥¡¼¥à¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ÇÀÆ»¤Ï¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Éüµìºî¶È¤Ø¤ÎÃå¼ê¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¼·Èø»Ô¤ËÂå¤ï¤ê¸©¤¬±þµÞÉüµì¹©»ö¤ËÃå¼ê¤·¡¢°ìÉôÊÒÂ¦¸ò¸ßÄÌ¹Ô¤Ç¤Î»ÃÄê¶¡ÍÑ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì¤«¤é1Ç¯È¾¤¬·Ð¤Ã¤¿2025Ç¯6·î16Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª»ÃÄê¶¡ÍÑ¸å¤â¡¢ËÜ³ÊÉüµì¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¹©»ö¤ÏÂ³¤¡¢2025Ç¯10·î¸½ºß¤ÏÁ°µ¤ÎÊÒÂ¦¸ò¸ßÄÌ¹Ô¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖÁí½ÅÎÌ17¥È¥ó¤òÄ¶¤¨¤ë¼ÖÎ¾¤ÎÄÌ¹Ô¶Ø»ß¡×¡ÖÁí½ÅÎÌ10¥È¥ó¤òÄ¶¤¨¤ë¼ÖÎ¾¤Ï20m¤Î¼Ö´Öµ÷Î¥¤ò³ÎÊÝ¡×¡ÖÊâ¹Ô¼Ô¤ÏÄÌ¹Ô¶Ø»ß¡×¤È¤¤¤¦µ¬À©¤¬°ú¤Â³¤¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ËÇ½ÅÐÈ¾Åç¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÃÏ¿Ì¤ÎÈï³²¤«¤é¤ÎÉüµì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼çÍ×Æ»Ï©¤Ï¤Û¤Ü¸òÄÌ¤¬²óÉü¤·¡¢¤Þ¤¿º£²óË¬¤ì¤¿Ç½ÅÐÅç¤â´Ñ¸÷¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈïºÒÃÏ¤ò±þ±ç¤¹¤ë°ÕÌ£¹ç¤¤¤«¤é¤â¡¢¤³¤ÎÄÁ¤·¤¤¡Ö³¤¤òÅÏ¤ëÇÀÆ»¡×¤òÄÌ¤ê¡¢Ç½ÅÐÅç¤Î´Ñ¸÷¡¢¤½¤·¤Æ³¤¤Î¹¬¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£