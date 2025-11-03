『ばけばけ』女中探しになみが名乗り出る 第27回場面カット
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第27回（4日）の場面カットが公開されている。
【写真あり】相関図に“超重要キャラ”の姿が！ ネット「遂に…」
前回は、トキ（高石あかり）や花田旅館の人々の見送られ、ヘブン（トミー・バストウ）は錦織（吉沢亮）と松江中学校へ初登校する。果たしてヘブンの授業は生徒たちに受け入れられるのか。一方、トキは小学校で授業を教えることになったサワ（円井わん）を祝う準備中。そこへ、借金取り・森山の息子、森山銭太郎（前原瑞樹）が松野家に乗り込む。さらに、家の外には松野家をのぞき見る怪しい影も。
今回は、トキ（高石あかり）はフミ（池脇千鶴）と花田旅館にしじみを売りに来たところ、ヘブン（トミー・バストウ）と平太（生瀬勝久）がケンカ中だと知る。登校したヘブンから旅館を出ていきたいと家探しを依頼された錦織（吉沢亮）は、さらに知事（佐野史郎）からヘブンの世話をする女中も見つけるよう難題を突き付けられる。ヘブンの女中を探しているとうわさを聞きつけ、なみ（さとうほなみ）が候補として名乗り出る。
