レヴァンドフスキの後釜はバイエルンから？ 115億円の契約解除条項が存在するハリー・ケインにバルセロナが関心
直近のリーグ戦ではエルチェに勝利したバルセロナ。ラミン・ヤマル、フェラン・トーレス、マーカス・ラッシュフォードらがそれぞれ1ゴールを挙げ、3-1で相手を下した。
そんなバルセロナだが、クラブのエースであるロベルト・レヴァンドフスキとの別れが近づいている。
レヴァンドフスキは2022年にバイエルンからやってきたストライカーで、加入から3年でバルセロナではすでに105ゴールを記録している。
バルセロナは後釜の獲得を目指しており、ドルトムントのセール・ギラシやレバンテのカール・エッタ・エヨンらの名前が挙がっているが、『SPORT』はバイエルンのハリー・ケイン獲得にバルセロナが動いていると報じている。
同メディアによると、ケインには6500万ユーロ(115億円)の契約解除条項が存在しており、本人もバルセロナ行きに前向きな姿勢を示しているという。
今季のケインは非常に好調で、ブンデスリーガでは開幕からの9試合ですでに12ゴールを決めている。得点だけでなく攻撃の組み立てにも貢献できるCFで、非常に万能なプレイヤーといえるだろう。