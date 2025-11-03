バドミントン女子で、昨夏のパリ五輪ダブルス銅メダルの志田千陽（２８）＝再春館製薬所＝が３日、都内で行われたイベント「ＴＥＮＴＩＡＬ Ｐｏｔｅｎｔｉａｌ Ｐｒｏｊｅｃｔ Ｖｏｌ．１」に出演した。バドミントン講習会では集まった３０人の応募者と笑顔で羽を打ち、その後に行われたコンディショニングセミナーでは、自身が意識する睡眠の工夫などを紹介。「１人でイベントをするのは初めてで緊張したけど、参加した人が盛り上げてくれて楽しい時間を過ごせてよかった」と充実した表情を浮かべた。

今夏の世界選手権を最後に、パリ五輪をともに戦った松山奈未（再春館製薬所）とのペアを解消し、五十嵐有紗（２９）＝ＢＩＰＲＯＧＹ＝との新ペアを結成。ここまでは６大会に出場し、国際大会ではベスト４の成績を残した。まだまだ発展途上で「かみ合わないところがある」と率直に明かすが、大会を重ねるごとに成長を実感。「後衛での打ち分けの幅が広がったと思う。ちょっとずつストロングポイントが見えたし、伸ばさないといけないところも見えてきている」と手応えを語った。

今後は熊本オープン（１１月１１日開幕・熊本県立総合体育館）に出場予定で、志田、五十嵐組としては国内初お披露目だ。３年後のロサンゼルス五輪に向けても、経験を積みコンビネーションの質を高めていきたい舞台。「悔しい、で終わらないように。楽しんでいけるようにしたい」と意気込んだ。