ＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」第４２回「招かれざる客」が２日に放送された。

歌麿（染谷将太）の新作、江戸の「看板娘」を描いた錦絵も大評判に。オープニングの出演者クレジットでは、「難波屋 コウメ太夫」の名前が表示された。第４０回に続く登場だったが、白塗りではなく、ほとんど知られていない素顔＆地声で出演しているため…。

ネットでは「相変わらずコウメ太夫がどこで登場してるのか、全くわからん！」「ごめん、今日どこにコウメ太夫が出てたのか気づかなかったｗ」「にしても、コウメ太夫はどこで出てるんだかわからん」「難波屋？どの人だ！コウメ太夫を探せ」「コウメ太夫また来るのかｗｗｗ今度はわかりやすく頼むぞｗ」「いま、字幕で 難波屋とでたけど どれがコウメ太夫かわからなかった」「コウメさん、出てたんスか！！？」「コウメ太夫、化粧落とすとマジでわからん」と反応する投稿が相次いだ。

発見者からは「コウメ太夫ちゃんとセリフある」「水茶屋の主人てコウメ太夫だったのか！ずっとわからんでた チックショー！笑」「コウメ太夫 やっと確認出来た（笑）」「あ、茶屋の主人がコウメ太夫（世を忍ぶ仮の姿）か！？」と笑いが広がった。

歌麿が描いた看板娘「おきた」が大人気となり、お茶１杯４８文でボッタクリしている難波屋の主人役で登場。お忍びで見物に来た本多忠籌（矢島健一）が「おい！１杯４８文もするのか！」と驚くと、難波屋は「おきたの入れたお茶にございますから」と笑って店の奥に消えた。