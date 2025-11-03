◆第２５回ＪＢＣスプリント・Ｊｐｎ１（１１月３日、船橋競馬場・ダート１０００メートル、稍重）

ダート競馬の祭典で、快足王決定戦に１４頭（ＪＲＡ６、船橋４、大井３、浦和１）が出走し、１番人気で川田将雅騎手が騎乗したＪＲＡのママコチャ（牝６歳、栗東・池江泰寿厩舎、父クロフネ）はゴール前で追い込んできたが、２着だった。

２０２３年にスプリンターズＳを勝っているが、芝＆ダート二刀流でのＧ１級勝利とはならず。同馬は２０２１年の桜花賞など芝のＧ１を３勝したアイドルホース、ソダシの全妹。姉も２０２２年のフェブラリーＳで３着とダートでも活躍していた。

池江泰寿調教師（ママコチャ＝２着）「初ダートでしたが、ダートの走り自体は大丈夫でした。この先、芝かダートか分からないですし、現役続行かを含めて未定です」

５番人気のファーンヒル（牡６歳、大井・荒山勝徳厩舎、父キンシャサノキセキ）がＪｐｎ１初勝利を飾った。笹川翼騎手（大井）はイグナイターで制した２０２３年以来、２年ぶりの制覇。勝ち時計は５８秒８。

ＪＲＡのサンライズアムール（松山弘平騎手）が３番人気で３着だった。