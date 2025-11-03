韓国の俳優で歌手のソ・イングク（３８）が、２年ぶりとなる日本単独コンサートツアー「２０２５ ＳＥＯ ＩＮ ＧＵＫ ＣＯＮＣＥＲＴ ＴＯＵＲ ＩＮ ＪＡＰＡＮ ［ＳＩＧＮＡＬ］」を開催する。

ソ・イングクの人気は韓国だけにとどまらず、日本でも熱い支持を集めている。スペシャルミニアルバム「ＩＲＯ」は、オリコンアルバムデイリーランキング１位、ｉＴｕｎｅｓ Ｒ＆Ｂ／ソウル・トップアルバム３日連続１位、Ｋ-ＰＯＰトップアルバム３日連続２位、Ａｐｐｌｅ Ｍｕｓｉｃ Ｒ＆Ｂ／ソウル・トップアルバム３日連続２位など、各チャートで好成績を記録し、日本でも大きな反響を呼んだ。

そんな中、ソ・イングクはファンの愛に応えるべく、２年ぶりとなる単独ツアーを開催。１１月２日・３日に大阪・オリックス劇場、１１月７日に東京ガーデンシアターにて公演を行う。

今回のツアーでは、日本では初となる全曲オールバンドセッションを導入し、２０曲以上にわたる豪華なセットリストを用意。ソ・イングク自身も演出や編曲に深く関わり、アーティストとしての表現力をさらに高めたステージとなる予定だ。

ソ・イングクは「バンドと一緒に豊かなサウンドを作って、ファンに届けられること自体が大きな意味を持つ。２年ぶりに日本でコンサートを開催できることは本当に光栄で、特別な思いがある」と語り、期待を膨らませた。

【以下、一問一答】

−今回の日本ツアー「ＳＩＧＮＡＬ」で、バンド編成を選んだ理由と新たな音楽的挑戦について。

イングク コンサートといえば、やはりバンドが“花”だと思う。サウンド面でステージをしっかりと満たし、観客が音楽をより楽しめる要素の中で、バンドはとても重要。現在リハーサル中だが、とても満足している。

−演出や編曲にも直接参加されているが、特に悩んだ部分は？

演出も大切だが、やはりコンサートなので“音楽”に最も重点を置いて準備している。

−セットリストの中で、特に注目してほしい新アレンジ曲や聴きどころは？

セクションごとにテーマを設け、ジャンルも変えている。聴く楽しみがある構成なので、ぜひそこを期待してほしい。

−２年ぶりの日本ツアーで、アーティストとしての成長をどう感じているか？

いつも多くの方に満足してもらえる音楽を作らなければ、という使命感がある。僕を応援してくださる方々に、良い音楽を届けたいという責任を持って臨んでいる。

−大阪公演を皮切りに東京へと続く今回のツアー、日本のファンの熱気をどのように感じているか

僕のファンは、一緒に歌ってくれる。ともにステージを作り上げるその一体感が本当に尊く、何よりうれしい。

−「ＩＲＯ」のアルバムに続く今回のツアーで、どんな“色”を見せたいか？

僕が持っているさまざまな音楽性を見せること、それこそがソ・イングクの“色”だと思う。

−長く応援してくれている日本のファンに、伝えたいメッセージは。

アルバムのタイトルが「ＩＲＯ」で、ツアータイトルが「ＳＩＧＮＡＬ」。今回のステージを通して、僕の音楽的な色と、これからの方向性を感じ取ってもらえたらうれしい。

−今後の音楽活動や、新たなプロジェクトの予定は？

現在ドラマを撮影中で、来年放送予定のドラマと新しい音楽活動を、ぜひ楽しみにしていてほしい。