北朝鮮の金正恩総書記（国務委員長）が11月1日、朝鮮人民軍（北朝鮮軍）第11軍団の指揮部を訪問した。朝鮮中央通信が伝えた。

北朝鮮軍第11軍団は特殊部隊「暴風軍団」として知られ、ロシアにも派兵されたとされている。朝鮮労働党中央軍事委員会副委員長の朴正天（パク・チョンチョン）書記が同行した。

金正恩氏は、大連合部隊と管下連合部隊の軍事・政治指揮官とあいさつを交わし、革命事績館、作戦研究室を見て周った。

金正恩氏は、第11軍団は「党の構想と決心を至上の軍令として受け止め、ひたすら完璧な実行だけで応えてきた」としながら、「全軍をこの部隊のように戦えば必ず勝つ強兵に、英雄軍隊に作ろうというのがわが党の意志であり、念願である」と語った。

また、「戦争と戦闘の勝敗を決する根本要因は思想である」としながら、「全ての将兵を政治的・思想的に、軍事技術的にしっかり準備した『一当百』のつわものに育てるもの」と強調し、記念写真を撮った。

つづけて、金正恩氏は、特殊作戦部隊戦闘員の訓練を見ながら、「この世で最も低劣で卑劣な敵から国家の主権と発展権を徹底的に守り、人民の運命と未来をしっかり守るべき重大な使命の決行に万般に準備された」と満足し、指揮部の将兵と記念写真を撮った。