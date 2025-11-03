ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

ストリート映え抜群の冬服！【フブ】のスウェットで魅せるアメカジスタイル。Amazonで販売中！

51A7himZ-yL._AC_SX575_


胸元にはロゴ刺繍、バックにはおしゃれなサガラワッペンがついたFUBUの長袖スウェット。サガラワッペンは同色なのでシンプルで着回ししやすく、ストリートファッションにも欠かせない一着。ジャケットやコートなどのインナーとしても合わせ易く、アイテム次第で様々なコーディネートを楽しめ、これからの着こなしの幅を広げてくれるのが嬉しいポイント。スキニーパンツに合わせてメリハリのあるモードなスタイルや、スラックスと合わせて旬な着こなしにも、トレンドのワイドなパンツに併せてリラックスした雰囲気にも合う重宝すること間違いなしの1着。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

61TsyHbvxjL._AC_SY500_


裏毛仕様の柔らかな生地感が特徴で、秋冬シーズンに快適な着心地を叶えるアイテムとなっている。

→【アイテム詳細を見る】

71MnmlqRGUL._AC_SY575_


バックに同色のサガラワッペンをあしらい、シンプルながらもストリート感あるデザインに仕上げている。

71Yno6CkJIL._AC_SY625_


胸元のロゴ刺繍とオーバーサイズシルエットが、ヒップホップ系ファッションのアクセントとして活躍する。

→【アイテム詳細を見る】

71ufY9Y9xEL._AC_SX500_


一枚着としてはもちろん、ジャケットやコートのインナーとしても着回しやすくコーデの幅が広がる。