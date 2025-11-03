テクノユニット「電気グルーヴ」のピエール瀧（58）が3日、自身のインスタグラムを更新。旅先での写真を披露した。

3日前に「熊本でのトークショーのために早朝から飛行機で九州へ」と書き出し、「2日前に東京の有明港で東九フェリーに載せたNewカブを門司港で回収し、なんとなく方角だけ決めて熊本方面へ出発」と伝えていた瀧。初日は雨に見舞われながらも、福岡県の久留米や熊本、大分県の中津を訪れたことを伝えていた。

旅も4日目となったこの日は、北九州市の門司港へ。「途中、トイレを借りようと『メタセの杜』なる道の駅風の施設に寄ったら、なぜか芝生の奥にF4戦闘機が見えてきて超アガった」と、戦闘機との写真をアップした。

そして「その後もご機嫌に住宅地などを走り、無事に門司港に到着した。カブを東九フェリーに預けてからタクシー&電車&バスで北九州空港に移動し、夕方の飛行機で帰京。2日後、有明港にカブが戻ってきたので迎えに行った」と報告した。

また初日にガソリンを入れたスタンドに立ち寄り、再び満タンにしたことを明かし、「今回の旅での給油は3日目の阿蘇エリアの手前で入れた2.58Lと最後の満タンにした際の2.88Lのみ。4日間の行程を計5.46Lで走りきったことになる」と計算。「カブの燃費超ヤバい」と驚いた。

この投稿にフォロワーからは「やっぱカブの燃費はすごいな！走行距離も知りたいところ」「燃費いいですね〜！」「今秋免許取る息子にカブ勧めてみます（そして借りたい）」「燃費やばいですね」「ラストカブ乗ってるんすね。俺も来年買います」「九州をご機嫌に駆け抜けてくださって嬉しい」などの声が集まった。