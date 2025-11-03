モデルの松島花さんが自身のインスタグラムを更新。11月の訪れとともに、秋のウォーキングを楽しんでいることを報告しました。



【写真を見る】【 松島花 】 「歩くのが最高に気持ちいい季節」秋のウォーキングを満喫 愛猫3匹はホットカーペットでくっつき冬支度





松島さんは、「11月ですね 今週はジムに行けなかったので、たくさんウォーキングしました！歩くのが最高に気持ちいい季節」と投稿。秋晴れの公園を散策する様子が写真で紹介されています。黒のジップアップにグレーのキャップ姿で、ベージュのヘッドホンを装着し、自然を楽しむ松島さんの表情は爽やかな笑顔に包まれています。







また、投稿では秋の深まりとともに愛猫たちの様子も変化していることを伝えています。「寒くなってきてニャンコ達もホットカーペットの上でくっつき出しました」とコメント。







3匹の猫が寄り添って眠る様子や、室内でくつろぐ姿が複数枚の写真で紹介されています。猫たちが互いの体温を分け合うように寄り添う様子からは、季節の変わり目を感じさせます。







松島さんは散歩の合間に撮影した針葉樹の並木道の写真も共有。青空と緑のコントラストが美しい風景写真からは、秋の澄んだ空気感が伝わってきます。







投稿の最後には「今日はお家でしゃぶしゃぶです 皆さんは3連休何していますか？」と、フォロワーに問いかける言葉も添えられています。







この投稿に、「秋ですね」「今の時期 ウォーキング気持ち良いですねぇ」「しゃーぶしゃーぶ イイですねー」「お天気の良い日は、ウォーキング、気持ち良いですね」「3連休は健康的に運動いっぱいします」「ネコちゃんたちもとても可愛くて、癒されますね」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】