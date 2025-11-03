ちいかわレストランで新フェア開催♡“討伐フェア”限定メニューが登場

池袋PARCO本館7Fの「ちいかわレストラン」で、11/27(木)より新フェア“討伐フェア”がスタート！今回は、漫画『ちいかわ』の人気エピソードをテーマにした特別メニューや限定グッズが登場します。かわいくてちょっとシュールな世界観を再現したフードやスイーツはもちろん、思わず集めたくなるグッズも満載。ファンはもちろん、初めて訪れる方にも楽しめる内容です♡

ちいかわレストランに“討伐フェア”が登場！

池袋PARCOの「THE GUEST cafe&diner」で開催中の常設コラボ「ちいかわレストラン」に、新たなフェア“討伐フェア”が登場。今回のテーマは、漫画の印象的な討伐エピソードたち。

メニューには、悪夢を見るちいかわをイメージした「ちいかわの『あ・く・む』のカラフルドリア」（1,980円）や、「ハチワレ討伐成功！ドライカレーオムライス」（1,980円）など、物語をそのまま味わえるようなラインナップが勢ぞろいしています。

デザートには「ご機嫌なあのこのパンケーキ」（1,980円）、ドリンクは「なんか大きい討伐成功！クリームソーダ」（各1,320円）など計11品が登場♪どのメニューもフォトジェニックで、目でも舌でも楽しめます。

ちいかわファン必見！限定グッズ＆ノベルティも♡

フェア期間中は、ちいかわレストラン併設のショップに新作グッズもお目見え。

作品内に登場する“さすまた”をモチーフにした「さすまた風フォーク」（全2種 各1,540円）や、「ハチワレのピーマン肉詰め皿」（1,540円）など、ユーモアたっぷりのアイテムがラインナップ。

さらに「ラバースマホスタンド」（2,530円）、「シリコンポーチ」（全3種 各1,430円）、「なんか大きな討伐成功タンブラー」（990円）など、実用性とかわいさを兼ね備えたグッズも多数登場します。

また、4,400円（税込）以上の購入で「ちいかわレストラン オリジナルショッパー第4弾」をプレゼント♡ファン心をくすぐる特典にも注目です。

レストラン詳細＆開催情報

会場：THE GUEST cafe&diner 池袋パルコ店（東京都豊島区南池袋1丁目28－2 池袋PARCO本館7F）

営業時間：11:00～21:30（カフェL.O.20:30）

※11/25（火）はショップのみ営業、26（水）はメンテナンスのため休業。営業時間は池袋PARCOに準じて変更となる場合があります。

※カフェは事前予約制です。詳細は公式HPまたはカフェ公式Xをご確認ください。

ちいかわの世界で癒されるひとときを♡

かわいさとユーモアが詰まった「ちいかわレストラン」の“討伐フェア”は、作品の世界を五感で堪能できる特別な体験。

限定メニューに舌鼓を打ちながら、ちいかわたちの冒険を感じてみてはいかがでしょうか。心もお腹も満たされる癒しのひとときを、この冬の思い出にぜひ楽しんでください♪