360度カメラって高いよなぁ…GoPro並みの価格にならんものか…と密かに願い続けて数年。

その願いが「Insta360 X4 Air」の登場で叶えられたかもしれません。お値段は日本で56,900円（税込）、今すぐに購入可能な状態です。

こちらは基本的に、Insta360の前モデル「X4」をお手頃版に再構成したもの。「X5」が日本で84,800円（税込）もすることを考えると、8Kの360°全方位映像をこの価格で得られるというのは、かなり魅力です。

「X4」と「X4 Air」と「X5」の違い

Insta360の「X4 Air」と、去年、2024年発売の「X4」、最新である2025年発売の「X5」、見た目だけだと何がどう違うのかよくわかりませんね。

X4 Airは、典型的な魚眼レンズ構造の中にデュアル1/1.8インチセンサーが搭載されていますが、これは、初代X4の1/2インチセンサーより大きいものの、X5の1/1.28インチセンサーよりはやや小さめ。360度映像に必要と言われる基本仕様の8K・30fpsが可能で、解像度を4Kに落とすと60fpsまで上げられますが、X5の4Kで100fpsには叶いません。

ただし、360度映像の場合は、ピクセルが球面全体に分散されるため、フレームレートよりも8Kの解像度のほうが重要になってきます。X4およびX5の最大100fps設定はスローモーション撮影用に設計されており、その分画質は犠牲になります。

X4 Airでは、シングルレンズモード時のみ1080p解像度で最大120fpsの撮影が可能になります。また、X4 AirにはPureVideoモードが無いので、暗所での画質もX5には劣ります。

X4 Airのバッテリー持続時間は、最大解像度、最大フレームレートで連続88分間撮影可能とのこと。X4 Airは静止画としての画質では最上位機種に劣ってしまい、最大でも2,900万画素と、X5の7,200万画素には及びません。ただX4からアップデートされた点は、Airは交換式のレンズプロテクターと完全に着脱可能なレンズに対応しました。これはX5で初めて導入された機能で、360度カメラにおける「最も要望の多い機能」のひとつだそうです。

ちなみに、X4 Airと聞くと薄くて軽くなっていそうすが、それほどではありません。X4 Airは165g。X5の200gよりも35g軽いだけで、より持ち運びがしやすくなった、ということはありません。これまで同様、自撮り棒を装着して、360°全方位のアクションを撮影するスタイルが基本となります。

また、360°カメラあるあるで、撮影した映像をInstagramに投稿する際、編集作業に時間がかかってしまう問題があります。ですが、X4 Airには、X5から搭載された「AIによる自動編集機能」が備わっています。撮影した映像をアプリに読み込ませるだけで、AIで自動的にいい感じに編集してくれるのは、かなりありがたいですね。Insta360のアプリの使いやすさには定評があります。

360°カメラ各メーカーの価格競争

2025年は、Insta360の独断場だった360°カメラの牙城を崩そうと各社奮闘した年でもあります。

DJIから 67,100円（税込）で「Osmo 360」が登場（アメリカでは安全保障の規制からDJI製品は入手が難しい状況ですが）。そしてGoProは「Hero」シリーズの新作はでない代わりに79,800円（税込）で「GoPro Max2」が登場しています。今年は360°カメラの価格競争が行われたことで、従来の単眼アクションカメラと同じような価格帯で入手できるようになってきました（360°カメラの元祖、日本製リコーのTHETAもまだ頑張ってます。13万円とかしますけど）。

これからは360°カメラに興味なくてもアクションカメラ代わりに買っちゃっても良いくらいですね。

Source:Insta360