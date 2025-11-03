2ÅÙ¤Î·ëº§·Ð¤Æ3»ù¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ë¡Ä¿Æ»ÒÎ±³Ø¤Ç²Æì°Ü½»¤Î45ºÐ¥â¥Ç¥ëà6Ç¯¤Ö¤êá¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹¹¤ËåºÎï¡×¡Ö¼æ¤¤Ä¤±¤ëÌ¥ÎÏ¤¢¤ë¡×¤ÎÀ¼
µ×¡¹¤ÎÅÐ¾ì¤ÇÊÑ¤ï¤é¤Ì»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¦¤Ã¤È¤ê
¡¡2ÅÙ¤Î·ëº§¤ò·Ð¤Æ¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ë¡Ä¡£²Æì¸©¤Ë°Ü½»¤·¤¿45ºÐ¥â¥Ç¥ë¤Îà6Ç¯¤Ö¤êá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥è¥¬¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢9·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿»¨»ï¡Ö¥è¥¬¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ëÆüËÜÈÇ ½©¹æ¡×(¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¼Ò)¤ÎÉ½»æ¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤ÏµÈÀî¤Ò¤Ê¤Î¡£6Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÉ½»æ¤Ç¤Ò¤Ê¤Î¤µ¤ó¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¡¢´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö»¨»ï¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¤Ê¤ó¤ÆÎ®ÀÐ¤Ò¤Ê¤Î¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¿Í¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ëÌ¥ÎÏ¤¢¤ë¡×¡Ö¤Ò¤Ê¤Î¤Á¤ã¤ó¤ò¤É¤ó¤É¤óÆüËÜ¤Î»¨»ï¤Ç¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¹¹¤ËåºÎï¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º¤ªåºÎï¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡µÈÀî¤Ï19ºÐ¤À¤Ã¤¿1999Ç¯¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎIZAM¤È·ëº§¤·¤¿¤¬Æ±Ç¯¤ËÎ¥º§¡£2011Ç¯¤Ë¤Ï°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¡¢12Ç¯¤ËÄ¹½÷¡¢18Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¢21Ç¯¤Ë¼¡½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯3·î¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤¡¡¢¤ï¤¿¤·¤ÏËÜÅö¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡ÄÇØÉé¤Ã¤Æ¤ëÀÕÇ¤¤Î½Å¤µ¤È¤«ÀäÂÐ¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¾Ð´é¤È¤«¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ó¤À¤«¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀÚ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈSNS¤ÇÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¤Þ¤¿Æ±»þ´ü¤Ë¡¢¿Æ»ÒÎ±³Ø¤Î¤¿¤á²Æì¸©¤Ë°Ü½»¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£