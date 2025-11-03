¿Íµ¤ÎÏ»Îà¤±¤ó¶Ìá¾¡Éé¤Ï°Õ³°¤Ê·èÃå¡Ä¥°¥ë¥á¤«¤éÀ¸²Î¤Þ¤Ç¡¢¶å½£¾ì½ê¤òÁ°¤Ë¶¿ÅÚ½Ð¿È¤Î5¿Í¤¬ÁÇ´é¤Ç¸ì¤ëÆÃÈÖ¡¢NHKÊ¡²¬¤Ç7ÆüÊüÁ÷
¼«Ê¬¤Ø¤ÎÀ¼±ç¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï·ù¡©
¡¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¤ò¹µ¤¨¡¢¶å½£¡¦²Æì¤æ¤«¤ê¤ÎËëÆâÎÏ»Î5¿Í¤ÎÁÇ´é¤òÃµ¤ëÆÃ½¸ÈÖÁÈ¤¬7Æü¡¢NHKÁí¹ç(¶å½£¡¦²Æì)¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡NHKÊ¡²¬ÊüÁ÷¶É¤ÎÀ©ºî¤Ç¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½êÄ¾Á°¡ª¡ª¤¢¤Ä¤Þ¤ì¡¡¤Õ¤ë¤µ¤ÈÎÏ»Î¡×¡£½Ð±é¤ÏÊ¿¸Í³¤(Ä¹ºê)¡¢µÁ¥ÎÉÙ»Î(ÁðÌî²þ¤á¡¢·§ËÜ)¡¢ÀµÂå(·§ËÜ)¡¢Èþ¥Î³¤(²Æì)¡¢º´ÅÄ¤Î³¤(·§ËÜ)¤Î5¿Í¤Ë²Ã¤¨¡¢¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎàÇ®ÃËá¤³¤È¾¾ÅÄÀë¹À¤µ¤ó¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ«ÆüÆà±û¤¬½Ð±é¡£»Ê²ñ¤ÏÂçÁêËÐÃ´Åö¤Î¸ÍÉôâÃÊå¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡£¤³¤Î¤Û¤É¸ø³«¼ýÏ¿¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Þ¥Ã¥«¡¼¥È¥Ë¡¼¤¬´ÑÀï¤·¤¿¤ê¡¢¼ã²ÖÅÄ¡¦µ®²ÖÅÄ¤¬Í¥¾¡·èÄêÀï¤Ç·»ÄïÂÐ·è¤·¤¿¤ê¤·¤¿¶å½£¾ì½ê¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÏ»Î¤¿¤Á¤ÎÁÇ´é¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¹¥¤¤Ê¥°¥ë¥á¡¢¤·¤³Ì¾¤ÎÍ³Íè¡¢·ü¾Þ¶â¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÏÃ,¡¢À¸²Î¤òÈäÏª¤¹¤ëÎÏ»Î¤â¡Ä¡£
¡¡ÎÏ»Î¤«¤é¤Ï¡Öµ¼Ô²ñ¸«¤Î30Ê¬Á°¤Ë¡¢¿ÆÊý¤«¤éà¤·¤³Ì¾¤É¤¦¤¹¤ë¡©á¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¡×¡Ö¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤«¤é·ü¾Þ¤Ï¸«¤Ê¤¤¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ø¤ÎÀ¼±ç¤¬Â¿¤¤¤ÈÁê¼ê¤¬Ç³¤¨¤ë¤«¤é·ù¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÉáÃÊ¤ÏÊ¹¤±¤Ê¤¤ÏÃ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ5¿Í¤ÇàÏ¢Â³¤±¤ó¶Ìá¤ËÄ©Àï¡£Á´°÷¤¬À®¸ù¤¹¤ë¤Þ¤ÇÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤Ç¡¢¤É¤ì¤À¤±»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢°Õ³°¤Ê·ë²Ì¤Ë¡£¶å½£¾ì½ê¤Ë¤ÏËèÇ¯Ë¬¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÁêËÐ¥Õ¥¡¥ó¤Î¾¾ÅÄ¤µ¤ó¡¢¾®³Ø2Ç¯À¸¤Îº¢¤Ë¡Ö¤ï¤ó¤Ñ¤¯ÁêËÐÂç²ñ¡×¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤È¤¤¤¦Ä«Æü¤âÍí¤ó¤Ç¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡Ò¼ýÏ¿¸å¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Ó
¡¡¾¾ÅÄ¤µ¤ó¡Ö¾ì½ê¤Ç¸«¤ëµ´¤Î·ÁÁê¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦ÎÏ»Î¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥ª¥ó¤È¥ª¥Õ¤Î»È¤¤Ê¬¤±¤Ï¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¡×
¡¡Ä«Æü¡Ö´Ø¼è¤È´Ö¶á¤ËÀÜ¤·¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼èÁÈ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬ÁÇÅ¨¡£¤ß¤Ê¤µ¤óÃç¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤«¤Ê¡£¥¥ã¥é¤âÇ»¤¤¤·¡Ä¡£»ä¤âÀ¸¤Ç¾¡Éé¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡Ê¿¸Í³¤¡Ö¤±¤ó¶Ì¤Ï¾¡Éé¶¯¤µ¤È½¸ÃæÎÏ¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¾ì½ê¤Ï3ÌòÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¶âÀ±¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡ÊüÁ÷¤ÏÁí¹ç¡¦¶å½£²Æì¤Ç7Æü¸á¸å10»þ¡Á10»þ45Ê¬¡£ºÆÊüÁ÷¤Ï8Æü¸áÁ°8»þ15Ê¬¡Á9»þ¡£NHK ONE¤Ç1½µ´Ö¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤¹¤ë¡£