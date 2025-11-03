◆秋季練習（3日、タマスタ筑後）

ソフトバンクの育成2年目、佐倉俠史朗内野手（20）が、1位指名された米スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（20）を刺激に汗を流している。「（仮に入団が決まった場合は）僕が負けないようにやっていくしかない」。決意がにじみ出る。

10月23日のドラフト会議。リアルタイムで見つめていた中で、衝撃だった。「びっくりした。（左打者で）長打を求められ、もう丸被りなんで」。高校時代は、九州国際大付高の佐倉と花巻東高の佐々木、広陵高の真鍋慧選手とともに強打者として「高校BIG3」と称されていた。

「同学年で負けたくない。あっちの方が期待はされているかもしれないけど、勝手にライバル意識はある」。支配下と育成。立場は違うが強い気持ちがある。

秋季練習では、年間を通して動ける体づくりを掲げる。「まずは質より量にこだわりたい」。今季はファーム非公式戦で95試合に出場し打率2割9分、12本塁打を残したが「夏は暑さで振る力が弱くなり、本塁打が減った」という経験から、まずは基礎体力向上を掲げる。

みやざきフェニックス・リーグではくふうハヤテに派遣されて活躍。「2軍の投手と対戦する機会がこれまでなかったので楽しかった。考えることが多かった」。ただ球を打つだけではなく、相手がどういう配球をしてくるのか、どういう打撃をしたらチームの勝利につながるのかなどをより考えるようになった。

3日は20歳の誕生日。「野球人として大人になる」と宣言。爛薀ぅ丱覘瓩梁減澆鯒Ъ韻靴覆ら、視野を広く持ち、考えて野球をする意味が込められている。

（浜口妙華）