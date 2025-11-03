【独自】駐禁の外交特権悪用に対抗策も”無視“相次ぐ…日本政府240枚文書で判明した新たな問題

「運転前に生ビール」「高速の路肩を走行」「バス専用レーンを爆走」…。

外国の外交官による、日本の市民に危険を及ぼしかねない “やりたい放題”の実態。中でも目立つのは、外交官ナンバー車による路上駐車違反だ。一部は、ウィーン条約に基づく外交特権を悪用し、駐車違反金を踏み倒している。日本政府は対抗策を打ち出したものの、それらが“無視”されるケースが相次いでいることが分かった。フジテレビが独自入手した240枚の文書から、新たな問題点が見えてきた。

“警告書”を独自入手

この初夏、外務省から記者に届いたのは、厚さ数センチ、240枚に上る文書だった。

情報公開請求から半年ほどを経て開示された。この文書は、外務省が国内にある外国の大使館に宛てて送った、いわば“警告書”だ。

ずっしりと重みを感じながら、１枚ずつめくる。すると、悪質な外交官車が、どこで、どれだけ、放置駐車違反を繰り返したのか、具体的な日付や都道府県が記された”表“が次々と現れた。

4分の1が日本の対抗策を“無視”

外交特権を巡る私たちのこれまでの報道を受けて、外務省は”踏み倒し“に対抗するべく4年前（2021年）に打ち出したのが、常習的に放置駐車違反をして違反金の支払いに応じない場合、外交官へのガソリン免税を認めないというものだった。

外務省は、駐車違反を繰り返した、特に悪質な外交官車64件（2021年〜24年）について、「ガソリン免税を取り消すことになる」と対抗措置を示したうえで支払いを催促した。

しかし、約4分の1（23％）の15件については支払いに応じなかったという。日本の対抗策が無視された形だ。

“２カ月に４回”も駐車違反

文書では、「相手国との信頼関係を損なう恐れがある」として、国名は黒く隠されているものの、悪質な外交官車の駐車違反の“頻度”も今回、初めて判明した。

ある外交官の車は、東京で2ヶ月間に4回、放置駐車違反を繰り返していた。

また、ある領事館の車は大阪と兵庫で、半年で4件の違反を繰り返し、うち3件は土曜日だった。

これまでの取材では、高速道路の路肩やバス専用レーンを走行する外交官車、運転前にビールを飲む外交官の姿が実際に確認されている。

それぞれの常習的な放置駐車違反（310件）を分析したところ、土曜日が最も多く、3分の1（108件）が「土曜・日曜・祝日」だったことも分かった。つまり、“プライベート”での特権悪用の疑いも浮上しているということになる。

圧倒的ワーストはロシア

取材中、路上での駐車違反を多く目撃したのが、頭に「79」の数字が付いたロシアの車だ。

違反後に外交特権で違反金を踏み倒した件数が最多だったのも、ロシアだった。

警察庁から独自に入手したリストによると、過去の違反に対する“踏み倒し”は、国別ではロシアのワースト1位が続いていて、2023年度は2418件と、過去6年で最悪となった。

全体に占める割合も、前年度から4ポイント増えて、63％と最悪となっている。

悪用防止の課題

ウィーン条約は、外交特権の目的を「個人に利益を与えることにあるのではない」としている。

だからと言って、悪用してもお咎めがある訳ではない。外交特権は相互に与えられるものではあるが、悪用に歯止めが効きづらいという条約自体の問題点があるのだ。

外務省は、放置違反金の踏み倒しについて、対抗策などにより「ほとんどの国が違反金を支払うようになっている」としている。しかし、対抗策が一部の国に”無視“されるケースが相次いでいることが判明したのも事実だ。

求められる実効性ある対応

海外に目を向けると、国連本部のある米・ニューヨーク市では「ナンバープレートの返還を求める」という強力な対抗策で、”踏み倒し”が、ほぼゼロとなった。

外務省には、より実効性の高い対応が求められる。

外務省は、取材に対し「今後の措置については、いかなる方策が効果的なのかとの観点から、不断に検討して行きたい」とコメントしている。

今後も、踏み倒しを続ける国と、外務省を含む日本政府の対応を注視して行きたい。（調査報道統括チーム 知野雄介）