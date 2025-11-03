メジャーリーグはドジャースがブルージェイズを破り、球団史上初となるワールドシリーズ連覇を達成。熱戦から一夜明け、早くも“ワールドシリーズロス”を嘆く声が相次いでいます。

3勝3敗で迎えたワールドシリーズ第7戦、ドジャースは投打二刀流として出場した大谷翔平選手が先発マウンドへ。ホームランを浴び3点を先制されるも、1点ビハインドの9回にはミゲル・ロハス選手のソロホームランが飛び出し同点。土壇場で追いつくと、最後は中0日の連投の山本由伸投手が延長11回のピンチを併殺で無失点に抑えました。

ドジャースの逆転劇で幕を閉じたワールドシリーズ。3試合で235球の力投を見せた山本投手は、3勝で防御率1.02の成績でした。この日も“鬼の連投”でチームを世界一に導く活躍で、2009年の松井秀喜氏以来となる日本人2人目のワールドシリーズMVPに輝きました。

これで4勝3敗とブルージェイズを下したドジャース。第5戦に敗れ2勝3敗と後がない状況でしたが、敵地での2連勝で崖っぷちから世界一の栄冠を勝ち取りました。

熱戦から一夜明けても、SNSではロスを嘆く声が続出。「ワールドシリーズロスかも」「野球が終わってやることがなくなって寂しい」「ワールドシリーズが終わっちゃったな。早くも来季が待ち遠しい」「今日からワールドシリーズももうやってないと思うとロスが大きい」など、寂しさを感じるファンのコメントが多く寄せられています。