Ê¡²¬¡¦Ãæ½§¤Îà¸×ÅÞñ»ÒÅ¹á¡¡¡Ö°°¸®ÀîÃ¼Å¹¡×¤ÎÂç¾¡¦È¾ÅÄ±ÑÆó¤µ¤ó¡Öº£Ç¯¤ÎMVP¤ÏÀÐ°æ¤È´äºê¡×
¡¡¥Û¡¼¥¯¥¹°ì¿§¤ÎÊ¡²¬¡¦Ãæ½§¤Ë¡¢ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹°¦¤¬Ç³¤¨À¹¤ëÏ·ÊÞñ»ÒÅ¹¤¬¤¢¤ë¡£Àï¸åÁÏ¶È¤Î¡Ö°°¸®ÀîÃ¼Å¹¡×¤Ç¡¢Âç¾¤ÎÈ¾ÅÄ±ÑÆó¤µ¤ó¡Ê£·£±¡Ë¤Ï·§ËÜ½Ð¿È¤Î¶Ú¶âÆþ¤ê¤Î¸×ÅÞ¡£Å¹Æâ¤ÎÊÉ°ìÌÌ¤Ëºå¿À¥°¥Ã¥º¤¬ÊÂ¤Ó¡¢»î¹çÃæ¤Ï¡ÖÏ»¹Ã¤ª¤í¤·¡×¤¬¶Á¤¯à°Û¶õ´Öá¤ò¼èºà¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ½§¤Î°ì³Ñ¤Ç¡¢Æü¤¬Êë¤ì¤ë¤³¤í¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ö¤¸¤å¤¦¤Ã¡×¤È·Ú²÷¤Ê²»¤¬¶Á¤¯¡£Å´ÈÄ¤Î¾å¤Ç¾Æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÇîÂ¿Ì¾Êª¤Î°ì¸ýñ»Ò¡£Àï¸å¤Ë²°Âæ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö°°¸®ÀîÃ¼Å¹¡×¤Ï¸½ºß£´ÂåÌÜ¡£¿ßË¼¤ò»ÅÀÚ¤ë¤Î¤ÏÂ©»Ò¤ÇÅ¹Ä¹¤Î¿·¶åÏº¤µ¤ó¡Ê£´£µ¡Ë¤Ç¡¢Âç¾¤Î±ÑÆó¤µ¤ó¤ÏºÊ¤Î¾»»Ò¤µ¤ó¡Ê£µ£³¡Ë¤È¤È¤â¤ËÌ£¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù¤¨¤ë¡£²ÈÂ²£³¿Í¤È¿ôÌ¾¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡¢ÅÁÅý¤ÎÌ£¤È¿Í¾ð¤Ç¤Î¤ì¤ó¤ò¼é¤ë¡£
¡¡¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡Ö¾Æñ»Ò¡×¡Ê£±£°¸Ä£´£¸£°±ß¡Ë¡¢¡Ö¿åñ»Ò¡×¡Ê£±£°¸Ä£´£¸£°±ß¡Ë¡¢¡Ö¼ê±©Àè¡×¡Ê£±ËÜ£±£³£°±ß¡Ë¡¢¡Ö¿Ý¤â¤Ä¡×¡Ê£´£°£°±ß¡Ë¡¢¡ÖÂçº¬¤Î´Å¿É¿Ý¡×¡Ê£´£°£°±ß¡Ë¡½¡½¤¿¤Ã¤¿¤³¤ì¤À¤±¡£¡Ö¤³¤ì¤Ç½½Ê¬¡£¤¤¤ä¡¢¤³¤ì¤¬¤¤¤¤¡×¡£ñ»Ò¤Ï¥Ñ¥ê¥Ã¤È¹á¤Ð¤·¤¯¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î´Å¤ß¤¬¤¸¤å¤ï¤Ã¤È¹¤¬¤ë¡£¼ê±©Àè¤ÏÆÈÆÃ¤ÎÍÈ¤²²Ã¸º¤ÇÎä¤á¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¤¡£Í¾·×¤Ê¾þ¤ê¤òÇÓ¤·¤¿Ê¬¤À¤±¡¢À¿¼Â¤ÊÌ£¤¬ºÝÎ©¤Ä¡£
¡Ö»®¤Ï²¿Ëç³ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¥±¥¬¤ò¤·¤¿¤é¥¯¥Ó¤À¡×¡£±ÑÆó¤µ¤ó¤Î¿®¾ò¤Ï¡¢¼ã¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¶µ¤¨¤À¡£³ä¤ì¤¿»®¤òÌµÍý¤Ë½¦¤ï¤»¤º¡¢¡Ö¿¨¤ë¤Ê¡¢²¶¤¬ÊÒÉÕ¤±¤ë¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¡£Æ¯¤¯¿Í¤ò»×¤¦Í¥¤·¤µ¤¬¡¢¿¦¿Í¤ÎÅ¯³Ø¤ËÄÌ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏµÒ¤Ë´«¤á¤é¤ì¡¢±Ä¶ÈÃæ¤â¼ò¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢µÒÆ±»Î¤Î¸ýÏÀ¤òÃçºÛ¤·¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¤ªÁ°¤â°û¤ó¤É¡¼¤ä¤Ê¤¤¤«¡ª¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢¤Ï¤Ã¤È¤·¤¿¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢¿ßË¼¤Ç¤â¼«Âð¤Ç¤â°ìÅ©¤â°û¤Þ¤Ê¤¤¡£¡Ö¿¿·õ¤Ë¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¡£¤½¤Î·è°Õ¤¬¡¢º£¤Î»ÑÀª¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡±ÑÆó¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸×ÅÞ¤Î¸¶ÅÀ¤Ï³ÝÉÛ²íÇ·¡£¡Ö³ÝÉÛ¤¬¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ë¤À¤±¤Ç¶õµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£¤¢¤ì¤¬²¶¤ÎÃæ¤Îºå¿À²«¶â´ü¡×¡££²£°Ç¯Á°¤«¤éÅ¹Æâ¤Ïºå¿À°ì¿§¤Ë¤Ê¤ê¡¢µÒ¤¬»ý¤Á´ó¤Ã¤¿¥°¥Ã¥º¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ½é¤Ë¾þ¤é¤ì¤¿¥È¥é¥Ã¥¡¼¿Í·Á¤Ï¡¢ÉÂ¾²¤Î¾ïÏ¢¤¬¡ÖÅ¹¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤ÈÂ÷¤·¤¿ÊõÊª¡£¹Åç¤Î¼ÒÄ¹¤¬ÆÏ¤±¤¿¿·°æ·»Äï¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¿§»æ¤â¡¢º£¤ÏÅ¹¤Î±ü¤ÇÂçÀÚ¤ËÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥¦¥ó¥¿¡¼±Û¤·¤Ë¸«¾å¤²¤ì¤Ð¡¢²«¿§¤È¹õ¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ó¡¢¤³¤³¤À¤±ÊÌÀ¤³¦¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡ºå¿ÀÀï¤ÎÌë¤ÏÅ¹Æâ¤Ë±þ±ç²Î¤¬¶Á¤¯¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Õ¥¡¥ó¤Î³¹¤Ç¤â¡¢µð¿Í¤ä¹Åç¥Õ¥¡¥ó¤¬¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ë¡£¡Öµ¤¤ËÆþ¤é¤ó¤Ê¤é²¶¤ò·ù¤¨¤Ð¤¤¤¤¡£¤Ç¤âñ»Ò¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤Þ¤¿Íè¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¡£¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢µåÃÄ¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ¾Ð´é¤¬¹¤¬¤ë¡£º£µ¨¡¢ºå¿À¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ÎÌë¤Ë¤Ï£²£´ÀÊ¤ÎÅ¹¤Ë£´£°¿Í¤¬µÍ¤á¤«¤±¡¢³°¤Ë¤â£±£°¿Í°Ê¾å¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£Ãæ½§¸òÈÖ¤Ë°ìÀ¼¤«¤±¡¢Å¹Á°¤Ç¥Ó¡¼¥ë¤«¤±¤ò´º¹Ô¡£¡Öº£Ç¯¤Î£Í£Ö£Ð¤ÏÀÐ°æ¤È´äºê¡£º´Æ£µ±¤â¤¹¤´¤¤¤±¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¤Î¤Ï¤¢¤Î£²¿Í¡×¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤ÎºÓÇÛ¤ò¡Ö¸Å¤¤¹Í¤¨¤ò°ìÁÝ¤·¤¿¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï¥Û¡¼¥¯¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î³¹¤Ë¤â¡ÖÏ»¹Ã¤ª¤í¤·¡×¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯¡£¸×¤ò°¦¤¹¤ë¿´¤¬¡¢º£¤âÊ¡²¬¤ËÂ©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£