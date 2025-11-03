◆第１５回ＪＢＣレディスクラシック・Ｊｐｎ１（１１月３日、船橋競馬場・ダート１８００メートル、稍重）

ダート競馬の祭典で、女王の座を牝馬１４頭（ＪＲＡ６、南関東７、他地区１）が争った一戦は、７番人気でＪＲＡのアンモシエラ（４歳、栗東・松永幹夫厩舎、父ブリックスアンドモルタル）が逃げ切って連覇を飾った。勝ちタイムは１分５３秒３。

今回と同じ横山武史騎手とのコンビで昨年Ｖ後は、５戦未勝利。前走のレディスプレリュードは勝ち馬から２秒３差の９着だったが、見事に巻き返した。

連覇は１１、１２年のミラクルレジェンド、１５、１６年のホワイトフーガに続く３頭目。

２着は２番人気でＪＲＡのテンカジョウ（松山弘平騎手）、３着は１番人気でＪＲＡのオーサムリザルト（武豊騎手）が入った。

岩田望来騎手（ライオットガール＝５着）「位置取りは完璧でしたし、ペース的にもきつくなかったのですが、３コーナーから反応できなかったです。マイナス１４キロで、こちらに来てからイレ込みがきついところがあって、競馬に響いてしまったのではないかなと思います。競馬の位置取りとしては１００点だったので、最後に踏ん張れず残念な気持ちです」

菱田裕二騎手（ビヨンドザヴァレー＝９着）「スタートして２歩目くらいで外の馬と交錯があって右前を外傷。そこから全然走っていない。痛みがあったのかは分からないですけど、力を出し切れていないです」