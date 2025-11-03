「問題発言ですよ！」大事な取引先にパワハラ現場を目撃され、青ざめる店長。別室に連れていかれ…！／その領収書じゃ、バレますよ（5）
「トイレ掃除でもしとけ！」セクハラ、パワハラ、新人いびりが当たり前の職場での前途多難な初出勤日／その領収書じゃ、バレますよ（1）
大手楽器店のショールームに中途採用された岡野彩音。緊張して迎えた初出勤日、彩音は始業前の職場でとんでもない光景を目にします。
さらに職場は、社長や店長をはじめとした、セクハラ、パワハラ、新人いびりが当たり前のブラックな環境。彩音も初日からいびられっぱなしで、特に店長の井野、女性スタッフの北原から露骨な嫌がらせをうけるのでした。
前途多難なスタートとなった彩音。助けてくれる人の手も借りながら、どう乗り切っていくのでしょうか。電子コミック『その領収書じゃ、バレますよ ゴミ社員の成敗も、経理の仕事です 1』のエピソードをお届けします。
※本記事はnev、なつ著の書籍『その領収書じゃ、バレますよ ゴミ社員の成敗も、経理の仕事です 1』から一部抜粋・編集しました。
著＝nev、なつ／『その領収書じゃ、バレますよ ゴミ社員の成敗も、経理の仕事です 1』