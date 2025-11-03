King & Prince¼ç±é±Ç²è¡ØTHE DOOMER¡Ù¥Ý¥¹¥¿ー¸ø³«¡ª¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤Û¤ó¤È¤Ë´Ñ¤¿¤¤¡ª¡×
12·î24Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤È¤Ê¤ë¡¢King & Prince¤Î¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSTARRING¡Ù¤è¤ê¡¢±Ç²è¡ØTHE DOOMER¡Ù¡Ê¢¨Ãí¡§²Í¶õ¤Î±Ç²è¡Ë¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¤¬¡¢¥°¥ëー¥×¤ÎSNS¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤Û¤ó¤È¤Ë´Ñ¤¿¤¤¡ª¡×¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¡ª
¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSTARRING¡Ù¤Ï¡Ö±Ç²è¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡£¼ýÏ¿¶Ê¤ò¡È²Í¶õ¤Î¡É±Ç²è¤Î¼çÂê²Î¤Ë¸«Î©¤Æ¡¢¤½¤Î±Ç²è¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¡¢ÆÃÊó¤¬À©ºî¤µ¤ì¤ë¡ÊÆÃÊó¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSTARRING¡Ù¤ÎSTARRINGÈ×¤Ë¼ýÏ¿¡Ë¡£
Àèº¢¡¢²Í¶õ¤Î±Ç²è¤Î1ËÜÌÜ¤È¤·¤Æ¡ØMODERN LOVE¡Ù¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥Ý¥¹¥¿ー¡¢±Ç²èÆâÍÆ¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¥á¥¤¥¥ó¥°¤¬½ç¼¡¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó2ËÜÌÜ¤Î±Ç²è¡ØTHE DOOMER¡Ù¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¤¬²ò¶Ø¡£
11·î2Æü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¡Ê¡ØKing & Prince¤È¤¦¤Á¤¢¤²²Ö²Ð2025¡Ù¥°¥Ã¥º¾Ò²ð¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¡Ë¤Ç¡¢±ÊÀ¥Î÷¤È¹â¶¶³¤¿Í¤ÎÇØ¸å¤Ë2ºîÉÊ¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¤¬¤º¤Ã¤ÈÅ½¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¥é¸«¤»¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¡ØTHE DOOMER¡Ù¥Ý¥¹¥¿ー¤¬Àµ¼°¤Ë²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Ý¥¹¥¿ー¤Ï¡Ö¿©¤¤»ß¤á¤í¡¢À¤³¦¤Î½ª¤ï¤ê¡£¡×¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥é¥¹¥Ü¥¹¤È»×¤ï¤ì¤ë²ø¤·¤¯ÌÜ¤¬¸÷¤ë¥â¥ó¥¹¥¿ー¤Î»Ñ¤È¡¢¶ÛÇ÷¤·¤¿É½¾ð¤Ç½Æ¤ò¹½¤¨¤ë¡¢±ÊÀ¥¡õ¹â¶¶¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¡£¡ØTHE DOOMER¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë²¼¤Ë¤Ï¡ÖThema Song¡§I Know / King & Prince¡×¤ÎÊ¸»ú¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÊó±ÇÁü¤ÎÅþÃå¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤¹¤ëÀ¼¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢²Í¶õ¤Î±Ç²è¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤Û¤ó¤È¤Ë´Ñ¤¿¤¤¡ª¡×¤ÈËÜµ¤¤Ç±Ç²è²½¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤ä¡¢¡Ö¥à¥Ó¥Á¥±Çã¤ï¤Ê¤¤ã¡×¡Ö¥Í¥È¥Õ¥ê¤ÇÇÛ¿®¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤Þ¤Ç¡Ê¾Ð¡ËÂçÈ¿¶Á¡£
¥Ý¥¹¥¿ー¤Î³¨ÊÁ¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¡¢¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤Î¡ÖI Know¡×¤ÎÀ¤³¦Àþ¤Ê¤É¤«¤é¡¢±Ç²è¤ÎÆâÍÆ¤ò¹Í»¡¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤Á¤é¤Û¤é¸½¤ï¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Â³Êó¤ËÃíÌÜ¤À¡ª