Boris、アメリカツアーに続いてアジアツアーを2026年1月より開催
Borisが2026年1月より、アジアツアー＜Boris PINK 20th Anniversary Asia Tour 2026 “Do You Remember Pink Days?”＞を開催することが発表となった。
リリース20周年を迎えた『PINK』は、Boris世界進出の礎となったアルバムだ。これを記念して10月29日に『PINK -20th Anniversary Japanese Edition-』をリリースした彼らは、10月末からオリジナルリリース当時の3ピース編成で北米・カナダツアー、初のラテンアメリカツアーを開幕。2026年1月からは日本凱旋ワンマンに加えて、自身初の韓国を含むアジアツアーを開催する。
＜Boris PINK 20th Anniversary Asia Tour 2026 “Do You Remember Pink Days?”＞は、1月29日の渋谷CLUB QUATTROワンマンをはじめ、2月1日に岐阜ANTSでDUB 4 REASONとGREENMACHiNE(金沢)といった盟友たちと共演、そして2月21日にソウルMUSINSA GARAGEにて韓国公演が実施される。『PINK』の楽曲を軸とした伝説的なセットがアジアでも披露されるとのことだ。
■＜Boris PINK 20th Anniversary Asia Tour 2026 “Do You Remember Pink Days?”＞
▼2026年
1月29日(木) 東京・渋谷CLUB QUATTRO
open18:30 / start19:30
ワンマン
前売り\4400+1d / 当日\5000+1d
2月01日(日) 岐阜・柳ヶ瀬 ANTS
open17:30 / start18:10 ※17:00より先行物販あり
w/ GREENMACHiNE、DUB 4 REASON
前売り\3500+1d / 当日\4000+1d
2月21日(土) 韓国・Seoul MUSINSA GARAGE
start19:00
Ticket reservations open on 2025.11.10 (MON)@16:00
■20周年記念・国内限定エディション『PINK -20th Anniversary Japanese Edition-』
2025年10月29日(水)発売
【CD2枚組】KKV-194 3,300円(税込)
※『PINK』リリース20周年を記念した特別仕様の国内エディション
※当時のインターナショナルVer.のスタジオ盤に完全未発表ライブ音源を追加したCD2枚組
※追加ディスク音源は2007年、Sunn O)))との日本ツアー最終日よりCLUB CITTA’公演マルチトラックレコーディングを完全収録
https://store.kilikilivilla.com/v2/product/detail/KKV-194
