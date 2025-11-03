¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¡¼¥É¤¬½éÍ¥¾¡¡¡ÅìÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÂÐ¹³±ØÅÁ
¡¡ÅìÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÂÐ¹³±ØÅÁ¤Ï3Æü¡¢ºë¶Ì¸©¤Î·§Ã«¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊ¸²½¸ø±àÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¤ª¤è¤Ó¸ø±àÆâÆÃÀß¼þ²ó¥³¡¼¥¹¤Î7¶è´Ö¡¢74.6¥¥í¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¡¼¥É¤¬3»þ´Ö31Ê¬24ÉÃ¤Ç½éÍ¥¾¡¤·¤¿¡£3¶è¤Î»Í³ø½ÔÍ¤¤¬¶è´Ö¾Þ¤Î²÷Áö¤Ç¥È¥Ã¥×¤òÃ¥¤¤¡¢¸åÂ³¤â¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤ÆÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°²óÇÆ¼Ô¤ÎGMO¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¤¬36ÉÃº¹¤Î2°Ì¤ÇÂ³¤¡¢SUBARU¤¬3°Ì¡£¥µ¥ó¥Ù¥ë¥¯¥¹¡¢JRÅìÆüËÜ¡¢Áª¼ê·óÇ¤´ÆÆÄ¤Î¿ÀÌîÂçÃÏ¤¬Î¨¤¤¤ëM¡õA¥Ù¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¡¢¥³¥Ë¥«¥ß¥Î¥ë¥¿¡¢¥Û¥ó¥À¡¢¥×¥ì¥¹¹©¶È¡¢²Ö²¦¡¢ND¥½¥Õ¥È¤Î13°Ì¡ÊµÇ°ÏÈ¤ò´Þ¤à¡Ë¤Þ¤Ç¤¬ÍèÇ¯1·î1Æü¤ÎÁ´ÆüËÜÂç²ñ¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£