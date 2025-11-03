“整形総額2600万円”人気インフルエンサー・平瀬あいり、ビフォーアフター＆施術内容公開で驚きの声「努力がすごすぎる」「別人みたい」
【モデルプレス＝2025/11/03】“にゃいりん”の名前でグラビアアイドルとしても活躍する人気インフルエンサー・平瀬あいりが11月1日、自身のX（旧Twitter）を更新。整形前後の顔を明かし、話題を呼んでいる。
【写真】“整形総額2600万円”人気インフルエンサーのビフォーアフターが衝撃
平瀬は「私の人生変わった2600万整形マップ」とつづり、整形前の写真と、整形をした場所を記載した最新ショットを比較する形で投稿。「目尻切開」「グラマラスライン形成」「両顎手術」「鼻先 耳介軟骨移植」「ボトックス」など、多くの施術名が並んでいた。
この投稿に「努力がすごすぎる」「別人みたい」「積み重ねてきた思いが伝わる」などと反響が集まっている。
平瀬は、Instagramのフォロワー数が約105万人、Xのフォロワー数が約27万人、TikTokのフォロワー数が約42万人を誇る人気インフルエンサー。グラビアのほかSNSを通じて自身の過去や整形について発信。コスメ商品のプロデュースも務めるなど、活躍を広げている。（modelpress編集部）
◆平瀬あいり、整形ビフォーアフターを公開
◆平瀬あいり、整形公表で活躍
