◆第１５回ＪＢＣレディスクラシック・Ｊｐｎ１（１１月３日、船橋競馬場・ダート１８００メートル、稍重）

ダート競馬の祭典で、女王の座を牝馬１４頭（ＪＲＡ６、南関東７、他地区１）が争った一戦は、７番人気でＪＲＡのアンモシエラ（４歳、栗東・松永幹夫厩舎、父ブリックスアンドモルタル）が逃げ切って連覇を飾った。勝ちタイムは１分５３秒３。

今回と同じ横山武史騎手とのコンビで昨年Ｖ後は、５戦未勝利。前走のレディスプレリュードは勝ち馬から２秒３差の９着だったが、見事に巻き返した。

連覇は１１、１２年のミラクルレジェンド、１５、１６年のホワイトフーガに続く３頭目。

２着は２番人気でＪＲＡのテンカジョウ（松山弘平騎手）。１番人気でＪＲＡのオーサムリザルト（武豊騎手）は勝ち馬の直後でレースを進めるも３着だった。

武豊騎手（オーサムリザルト＝３着）「残念ですね。雰囲気は良かったですし、ゲートは暴れたけど、レースはスムーズで４角手前までは何も心配になることもなくいい感じでしたが、急に手応えがなくなったので本来のこの馬という感じではないですね。レース後も苦しそうだし、連勝してる時はそんな感じじゃなかったからね。早く戻ってほしいですね」