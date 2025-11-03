◆第１５回ＪＢＣレディスクラシック・Ｊｐｎ１（１１月３日、船橋競馬場・ダート１８００メートル、稍重）

ダート競馬の祭典で、女王の座を牝馬１４頭（ＪＲＡ６、南関東７、他地区１）が争った一戦は、７番人気でＪＲＡのアンモシエラ（４歳、栗東・松永幹夫厩舎、父ブリックスアンドモルタル）が逃げ切って連覇を飾った。勝ちタイムは１分５３秒３。

今回と同じ横山武史騎手とのコンビで昨年Ｖ後は、５戦未勝利。前走のレディスプレリュードは勝ち馬から２秒３差の９着だったが、見事に巻き返した。

連覇は１１、１２年のミラクルレジェンド、１５、１６年のホワイトフーガに続く３頭目。

２着は２番人気でＪＲＡのテンカジョウ（松山弘平騎手）、３着は１番人気でＪＲＡのオーサムリザルト（武豊騎手）が入った。

松山弘平騎手（テンカジョウ＝２着）「ゲート練習はしてきたんですけど、競馬となると馬が分かってしまうのかジッとできなくて。コンマの世界ですがタイミングが悪い時に開いてしまった。最後も詰めているし、ゲートが後に響いてしまったかな。来ているだけに悔しいです」