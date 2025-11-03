21世紀最初のワールドシリーズ（WS）2連覇を達成し、新たな全盛期を迎えたメジャーリーグ（MLB）名門ロサンゼルス・ドジャースが来季も最も有力な優勝候補と見なされている。

スポーツ専門メディアESPNが運営するスポーツベッティングサイトESPN BETは3日、2026年のワールドシリーズ優勝配当率を公開し、「LAドジャースが＋375で、MLB30球団のうち最も低い数値だった」と発表した。＋375は、100ドルを賭けて当たれば元金に375ドルが追加されて払い戻されることを意味する。この数字が低いほど優勝実現の可能性が高いという意味だ。

名門ニューヨーク・ヤンキースが＋700、ヒューストン・アストロズとフィラデルフィア・フィリーズが＋1200で後に続いた。今年ドジャースとワールドシリーズ第7戦までもつれる大接戦をして惜しく準優勝に終わったトロント・ブルージェイズは＋2000で、シカゴ・カブスと並んで11位だった。トロントは今季開幕直前の優勝配当率が＋6000で、それほど注目されていなかったチームだ。

ESPN BETのほか、ドラフトキングススポーツブック、BetMGMなど他の会社が提示した配当率も似ている。ドラフトギングスによると、2026年ワールドシリーズベッティングの40％と全体ベッティング額の25％がドジャースに集中したという。

MLB舞台で1998〜2000年に3連覇を達成したヤンキース以来25年ぶりにワールドシリーズ2連覇を果たし、「1強」ドジャース王朝がしばらく続くという共感が形成されたということだ。