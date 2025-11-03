大相撲の時津風一門は3日、福岡・志免町の時津風部屋で連合稽古を行った。常連だった横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）ら一門外からの参加はなし。役力士が不在と寂しいメンバーとはなったが、元大関の霧島（29＝音羽山部屋）が最多の21番取って順調な仕上がりをアピールした。

最近はケガで順調さを欠くことが多く、秋場所も手首のケガで6勝止まり。九州場所は5場所ぶりに平幕に転落となったが、「手首の状態も良い」ときっぱり。厳しい攻めで21番取って14勝。今は疲労がピークに達している時期で「筋肉痛がひどい」と漏らすが「（肉体的にも）きついが頑張って稽古場で（痛みを）直せればと気合入れた」と闘志をのぞかせた。

途中で若元春（32＝荒汐部屋）とは三番稽古のような形になり、相手が下がろうとしても「もう一丁」と指名し続けた。いつになく感情を出す場面もあり「途中でバタバタしちゃった。久しぶりに熱くなっちゃったよ」と苦笑い。怒りの矛先は相手に対してではく自分自身。内容に納得がいかなかったようで「30番くらいやりたかったけど、力を抜いた相撲もなかったので」と気を取り直していた。

今後も出稽古を中心に追い込んでいく予定。「小さい相手とやりたい。スピードのある人の動きに対応できるように」と課題を口にした。