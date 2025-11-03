ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「つばきファクトリー」の河西結心（ゆうみ＝22）が3日、東京都品川区の大井ホッケー競技場で行われた「2025全日本学生ホッケー選手権大会」にゲストとして登場した。

河西自身も小4から中3までの6年間、ホッケーをプレー。キーパーを務め、全国大会でベスト16に入ったこともある実績の持ち主だ。23年8月からは「日本ホッケー協会（JHA）ホッケーアンバサダー」を務めている。

この日は男女の決勝が行われ、河西は女子決勝の終了後にスタンドに登場。ホッケーの魅力について「プレーと展開が早い。最後まで目を離せない。そこが魅力です」と笑顔でアピールした。

女子決勝は山梨学院大が立命館大に3―1で勝利して優勝。河西は山梨県出身で、大学4年生と同世代の22歳。「見ていて凄いレベルの高い戦いでした」と話したが、山梨学院大と立命館大の出場選手の中には、自身が中学時代に対戦したり、自身の後輩もいたという。

「対戦していたチームの人が実際に大会に出場していて、改めて刺激を受けました！」と河西。男子の決勝終了後には、プレゼンターとして副賞の「ゴーゴーカレー」を手渡した。