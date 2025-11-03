結成１５年以内の漫才師の日本一を決める「Ｍ―１グランプリ２０２５」で、２回戦を突破していた福岡県太宰府市の楠田大蔵市長は３日、東京都内で４日に行われる３回戦への出場を辞退した。

市職員が自転車で飲酒運転をしたと申し出たため、対応を優先するという。

楠田市長は、タレントの高田課長さんとコンビ「市長課長」を組み、Ｍ―１に出場。太宰府の地元ネタに、学歴を偽ったと指摘されている静岡県伊東市の前市長や、既婚の男性職員と複数回ホテルで会っていた前橋市長にちなんだ風刺を交えたネタで勝ち上がった。

市によると、防災安全課の男性職員（３０歳代）が２日、「（２日未明に）酒を飲んで自転車に乗り、警察に切符を切られた」と上司に申告したという。

Ｍ―１のホームページによると、今年は最多の１万１５２１組がエントリーしたが、３回戦に進出したのは３％余りの３８０組。楠田市長は４日、人気コンビの蛙亭やミキと同じ舞台に立つ予定だった。

楠田市長は「市長として、事案への対応を最優先すべきだと判断した。期待し、支援し、応援していただいた皆さんには申し訳ない」と話した。