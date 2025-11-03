元ロンブー田村亮、36年前・トヨタ“名車”と別れ「いい車でした」 次なる“愛車”は36年前のいすゞ「街の遊撃手」
6月にお笑いコンビ・ロンドンブーツ1号2号を解散した田村亮（53）が4日、自身のYouTubeチャンネルを更新。これまでの乗ってきたトヨタ“名車”とのラストランを楽しんだ
【画像】乗り換え前に…田村亮の愛車36年前・トヨタ“名車”内外装全部見せ
亮は「若いころに乗りたくても乗れなかった車を所有したい」という思いから、同チャンネルでこれまでに5台の旧車を購入し、それぞれの走りを楽しんできた。昨年公開された動画で、検討していた初代トヨタ『MR2』の購入。気に入っていた様子だったが、5月に『車購入旅』の再開を宣言し、再び中古車販売店を巡り始めた。そして、1989年式の4万5000キロ・いすゞ『ジェミニ ハンドリング バイ ロータス』の購入を決めた。
冒頭、『MR2』が明日引き取られると伝えた亮。『MR2』の印象として「ミッドシップだからバランスいいんじゃないかと思われがちかもわかんないですけど、前が軽い印象でした。運転しててもなんか前が浮くというか、RRに近いというか」「エンジンは、背中の辺りについてるのでどっちかと言うとRRに近い感じがあって、前が少し軽くなったんではないかなと思ってます」とレビュー。「けども、運転してとにかく楽しかったです。おもちゃみたいなカートみたいな感じがすごくありました」と正直な感想を述べた
その後、あらためて“愛車”を見て回り、「かっこいい」と称賛。6万7380キロで購入した走行距離は7万936キロになり、1年で約3500キロ乗ったといい、「とにかく楽しい車でした」と紹介した。
そして“ラストラン”では、思い出を語りながら運転。「初のTバールーフ」「初のミッドシップ」「初の2シーター」「初のリトラクタブルライト」「初のスーパーチャージャー」と、この車のおかげでさまざまな“初”を体感できたと感謝した。
翌朝、“次のオーナー”であるマフラーを修理してもらったフジツボに引き取ってもらうために積載車に積み込み。亮は少し寂しそうに「さようなら、MR2」「いい思い出をありがとうございました」「いい車でした」と言いながら、見送った。
【画像】乗り換え前に…田村亮の愛車36年前・トヨタ“名車”内外装全部見せ
亮は「若いころに乗りたくても乗れなかった車を所有したい」という思いから、同チャンネルでこれまでに5台の旧車を購入し、それぞれの走りを楽しんできた。昨年公開された動画で、検討していた初代トヨタ『MR2』の購入。気に入っていた様子だったが、5月に『車購入旅』の再開を宣言し、再び中古車販売店を巡り始めた。そして、1989年式の4万5000キロ・いすゞ『ジェミニ ハンドリング バイ ロータス』の購入を決めた。
その後、あらためて“愛車”を見て回り、「かっこいい」と称賛。6万7380キロで購入した走行距離は7万936キロになり、1年で約3500キロ乗ったといい、「とにかく楽しい車でした」と紹介した。
そして“ラストラン”では、思い出を語りながら運転。「初のTバールーフ」「初のミッドシップ」「初の2シーター」「初のリトラクタブルライト」「初のスーパーチャージャー」と、この車のおかげでさまざまな“初”を体感できたと感謝した。
翌朝、“次のオーナー”であるマフラーを修理してもらったフジツボに引き取ってもらうために積載車に積み込み。亮は少し寂しそうに「さようなら、MR2」「いい思い出をありがとうございました」「いい車でした」と言いながら、見送った。