週明け３日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前営業日比２１．７３ポイント（０．５５％）高の３９７６．５２ポイントと３日ぶりに反発した。

見直し買いが優勢となる流れ。中国経済の先行き不安がくすぶる中、当局は今年の成長率目標「５．０％前後」達成のため景気対策を強めるとの見方が改めて広がっている。１０月３１日に国家統計局が公表した１０月の製造業ＰＭＩが４９．０と市場予想（４９．６）に届かず、景況判断の境目となる５０を７カ月連続で下回った。また、前場に発表された民間集計のＲａｔｉｎｇＤｏｇ中国製造業業ＰＭＩは５０．６と、予想（５０．７）以上に前月（５１．２）から低下している。米中貿易対立が緩和しつつあることもプラス。米ホワイトハウスは１日、１０月３０日に行われた米中首脳会談での合意内容の詳細を発表し、中国はレアアース（希土類）の新たな輸出規制を事実上撤廃すると明らかにした。そのほか、中国が合成麻薬フェンタニルの違法取引を強化する代わりに、米国は関連の対中関税を２０％から１０％に引き下げるほか、１００％の対中関税も延期する。また、トランプ米大統領は１０月３１日、フェンタニル関税について残りの１０％も削減する可能性を示した。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、石油・石炭の上げが目立つ。中国海洋石油（６００９３８／ＳＨ）が４．８％高、中国石油天然気（６０１８５７／ＳＨ）が４．５％高、中国石油化工（６０００２８／ＳＨ）が１．８％高、陝西煤業（６０１２２５／ＳＨ）が４．２％高、中国神華能源（６０１０８８／ＳＨ）が２．１％高で引けた。原油相場の引き締まりが期待される。主要産油国で構成する石油輸出機構（ＯＰＥＣ）プラスの有志８カ国は２日のオンライン会議で、来年１〜３月の増産を見送ることを決定した。

銀行株もしっかり。中国建設銀行（６０１９３９／ＳＨ）が２．３％、招商銀行（６０００３６／ＳＨ）が２．２％、興業銀行（６０１１６６／ＳＨ）が１．６％、中国工商銀行（６０１３９８／ＳＨ）が１．５％、中国銀行（６０１９８８／ＳＨ）が１．２％ずつ上昇した。運輸株、インフラ関連株、公益株、メディア・通信株、不動産株なども買われている。

半面、産金や非鉄・レアアース株はさえない。紫金鉱業集団（６０１８９９／ＳＨ）が１．６％、中金黄金（６００４８９／ＳＨ）が１．５％、山東黄金（６００５４７／ＳＨ）が１．０％、洛陽モリブデン（６０３９９３／ＳＨ）が３．９％、中国北方稀土（６００１１１／ＳＨ）が３．８％、江西銅業（６００３６２／ＳＨ）が２．９％ずつ下落した。産金については、金製品の販売価格上昇が警戒される。中国財政部は１日、金（ゴールド）販売に対する税優遇措置を撤廃すると発表した。そのほか、自動車株、医薬株、保険・証券株、半導体株の一角も売られている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が０．３９ポイント（０．１５％）高の２６０．７３ポイント、深センＢ株指数が１０．６０ポイント（０．８１％）高の１３１６．０１ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）