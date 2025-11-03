¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏÌ´¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡×WSÏ¢ÇÆ¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¥É·³Ì¾Êª½÷À¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬Í¥¾¡¥È¥í¥Õ¥£¡¼·Ç¤²¤ë»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥óÈ¿±þ¡¡¡ÖºÇ¹â¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó¤Ï¥Á¡¼¥à¤ËÂÓÆ±¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥ì¥Ý¡¼¥È¤òÆÏ¤±¤¿(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¸½ÃÏ11·î1Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè7Àï¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ò±äÄ¹Àï¤ÎËö¤Ë5¡Ý4¤È²¼¤·¡¢µåÃÄ½é¤ÎWSÏ¢ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó¤¬Í¥¾¡¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤Ë¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¼ÂºÝ¤Î¥·¡¼¥ó
¡¡¾¡Éé¤ÎÂè7Àï¤Ç¤ÏÀèÈ¯¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬3¥é¥ó¤òÂÇ¤¿¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢9²ó°ì»à¤«¤é¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹¤¬ÃÍÀé¶â¤ÎÆ±ÅÀÃÆ¤òÊü¤Ä¤È¡¢Âè6Àï¤ËÀèÈ¯¤·¤¿»³ËÜÍ³¿¤¬9²óÅÓÃæ¤«¤éÅÐÈÄ¡£¡ÖÃæ0Æü¡×¤Î¥Ï¡¼¥É¤Ê¾õ¶·¤«¤éÇ®Åê¤·¡¢2²ó3Ê¬¤Î2¤òÌµ¼ºÅÀ¡¢°ÛÎã¤ÎWS3¾¡¤òµó¤²¡¢MVP¤ò³ÍÆÀ¡£ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ç¤Ï¾¾°æ½¨´î»á¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë°ÊÍè¤Î²÷µó¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿·ãÆ®¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¡¢Îò»ËÅª¤Ê²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¿Í¡¹¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¤ÎÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Í¥Ã¥ÈLA¡Ù¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥¥ë¥¹¥Æ¥ó¡¦¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó¤ÏWSÂè7Àï¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Î¸½ÃÏ11·î1Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¡¡¹õ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ã¥ó¤Ë¹õ¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¡¢¹õ¤Î¥í¥ó¥°¥ì¥¶¡¼¥Ö¡¼¥Ä¤È¥·¥Ã¥¯¤Ë·è¤á¡¢WSÀ©ÇÆ¤ÎµåÃÄ¤ÎµÇ°Ë¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤êWSÍ¥¾¡¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¥Ù¥ó¥Á¤ÇÊú¤¨¤ÆÈù¾Ð¤à»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¥Á¡¼¥à¤ËÂÓÆ±¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤âÁª¼ê¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤Û¤«¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤ÏWSÀ©ÇÆÄ¾¸å¤Î´î¤Ó¤Ë¤ï¤¯Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Î´Ö¤«¤é¤â¡Ö°ìÈÖ¤ÎÆ¯¤¼Ô¡ª¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏÌ´¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¡µÙ²Ë¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ä¤â¿¿Ùõ¤ËÁª¼ê¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó¤Î»Å»ö¤Ö¤ê¤ò¤¿¤¿¤¨¤ëÀ¼¤¬Â³¡¹¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]