¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤¬»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×ËÌÊÆ4Âç¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤âÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤¡È°Î¶È¡É¤ËÅþÃ£¤«¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤ËGOAT¤À¡ª¡×
ÂçÃ«¤¬ËÌÊÆ4Âç¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤«(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£À¤³¦°ìÏ¢ÇÆ¤¬¤«¤«¤Ã¤¿Âè7Àï¤ÏÅêÂÇÆóÅáÎ®¤Ç½Ð¾ì¡£ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿ÂçÃ«¤Ï3²óÅÓÃæ3¼ºÅÀ¤ÎÆâÍÆ¤Ç¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï5ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¤ÎÀ®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¤³¦°ì¤Î½÷¿À¤¿¤Á¡ª¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤é¡ÈMVPÉ×¿Í3¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¸«¤ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤Ï»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë54ËÜÎÝÂÇ¤È59ÅðÎÝ¤òµÏ¿¤·¡¢¼«¿È3ÅÙÌÜ¤ÎMVP¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï6·î¤«¤éÅê¼ê¤ËÉüµ¢¤·¤Æ158»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢¥ê¡¼¥°2°Ì¤Ç¼«¸ÊºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë55ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¡£¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë146ÆÀÅÀ¡¢OPS1.014¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡º£Ç¯¤âMVP¤ÎºÇÍÎÏ¸õÊä¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ëÃæ¡¢ÊÆ¥Ç¡¼¥¿²ñ¼Ò¡ØOptaSTATS¡Ù¤ÎX¤Ï¡ÖMLB¡¢NBA¡¢NFL¡¢NHL¤ÎÎò»Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë²ÃÆþ¤·¤ÆºÇ½é¤Î2¥·¡¼¥º¥óÏ¢Â³¤ÇMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¤«¤ÄÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Áª¼ê¤Ï°ì¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡Í½ÁÛÄÌ¤êMVP¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ì¤Ð¡¢ËÌÊÆ4Âç¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¤â¡È¥Ê¥ó¥Ð¡¼1¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¿ÍÀ¸¤ÇºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤ò¸«¤¿¤è¡£¤Þ¤µ¤ËGOAT¤À¡ª¡×¡ÖÈà¤¬¤½¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ï»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤À¡×¤È¡¢ÂçÃ«¤ò¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÎMVP¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö11·î13Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÃ«¤Î3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤Î¼õ¾Þ¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]