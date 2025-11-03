¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«´ØÅì¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë°ÜÀÒ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×º£¥ª¥ÕFA¤ÎÌÜ¶Ì¡¢ºå¿À¶áËÜ¤Îµî½¢¤Ë¶áÅ´OBº´Ìî»üµª»á¤Î¹Í»¡¡¡¡ÖËÍ¤Î¸«Î©¤Æ¤Ç¤Ï»ÄÎ±¤¹¤ë¡×
¶áËÜ¤Ïºå¿À¤¬¸Ø¤ë¥ê¡¼¥É¥ª¥Õ¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¿(C)KentaHARADA/CoCoKARAnext
¡¡ÌîµåÉ¾ÏÀ²È¤Îº´Ìî»üµª»á¤¬¸½ºß¤ÎÌîµå³¦¤òÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ç¹Í»¡¤¹¤ë¡Ö¥·¥²¥ÅªµåÏÀ¡×¡£º£²ó¤Ï¤Þ¤â¤Ê¤¯ËÜ³Ê²½¤¹¤ëFAÀïÀþ¤ÇÃíÌÜ¤Îºå¿À¡¦¶áËÜ¸÷»Ê¤Îµî½¢¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤ÎFAÍ»ñ³Ê¼Ô¤¬¸¢Íø¹Ô»È¤Î¤¿¤á¤Î¿½ÀÁ¤¬10·î31Æü¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Í»ñ³Ê¼Ô¤Ï11·î11Æü¤Þ¤Ç¤ËºßÀÒµåÃÄ¤Ë°Õ»×¤òÅÁ¤¨¤ì¤Ð¡¢Íâ12Æü¤ËÀë¸À¹Ô»ÈÁª¼ê¤È¤·¤Æ¸ø¼¨¤µ¤ì¡¢Â¾µåÃÄ¤È¸ò¾Ä¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Ð¥¦¥¢¡¼¤òÊ´ºÕ¡ª ºå¿À¡¦¶áËÜ¸÷»Ê¤Î³Î¿®¥¢¡¼¥Á¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÄ¹Ç¯´èÄ¥¤Ã¤¿¾Ú¤Ç¤¢¤ê¡¢¶áÇ¯¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤âÁª¼ê¤Î°Õ»×¤òÂº½Å¤¹¤ëÎ®¤ì¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¶áËÜ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¹â¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¡£¶áÇ¯¤â¡Ø¶áËÜ¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡Ù¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤¥¡¼¥Þ¥ó¡×¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¤á¤ë¡£
¡¡´ØÀ¾³Ø±¡Âç¡¢Âçºå¥¬¥¹¤«¤é2018Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°ÌÆþÃÄ¡£¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Î19Ç¯¤«¤éÄ¹ÅèÌÐÍº»á¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿153°ÂÂÇ¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°¿·¿ÍµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë159°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢Æ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£
¡¡21Ç¯¤Ï178°ÂÂÇ¤ÇºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡¢º£µ¨¤â32ÅðÎÝ¤Ç4Ç¯Ï¢Â³6ÅÙÌÜ¤ÎÅðÎÝ²¦¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¿ê¤¨¤Ê¤¤Â¤â»ý¤ÁÌ£¡£DeNA¤ÈÀï¤Ã¤¿CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS½éÀï¤Ç¤â»°Åð¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥×¥í7Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£µ¨¤Ï140»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡¢ÂÇÎ¨.279¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢34ÂÇÅÀ¡£¥×¥í7Ç¯´Ö¤ÇÄÌ»»ÂÇÎ¨.288¤È¹â¤¤¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¤â¸÷¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¿Íºà¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¤á¤Ê¤¬¤é¡¢º´Ìî»á¤Ï·üÇ°¤¹¤ëÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¾¯¤·¥Í¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤Ï¼éÈ÷¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¸ª¤ÎÎÏ¤¬Ê¿¶Ñ¤è¤ê¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Í¡£¤Û¤«¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¤É¤¦È½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥»¡¦¥Ñ¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¶áËÜ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤È¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢ËÍ¤Ï¤Þ¤º¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡Ö¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ïºå¿À¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ø1²ó¤«¤é9²ó¤Þ¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«É¬»à¤Ë¼é¤í¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦Ìîµå¡£ÂÐ¤·¤Æ¥Ñ¤Ï¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Íè¤¿»þ¤Ë¾ö¤ß¤«¤±¤è¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦Ìîµå¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¶áËÜ¤Ï¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÌîµå¤Ë¤Ï¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¤È¸«¤ëÃæ¡¢º£µ¨¤â¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ïºå¿À¤¬¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ÈÌµÎà¤Î¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤½¤³¤Ë²¿¤«¡¢ÁêÅö¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢°ÜÀÒ¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡×¤È¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¤Û¤«¤ÎµåÃÄ¤¬³ÍÆÀ¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤â¡¢µ¤»ý¤Á¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È¹Í»¡¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤·¤Æ¤ä¡¢´ØÀ¾¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«´ØÅì¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë°ÜÀÒ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤êÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¸«²ò¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¶áËÜ¤ÏÊ¼¸Ë¸©¡¢Ã¸Ï©Åç½Ð¿È¡¢Âç³Ø¡¢¼Ò²ñ¿Í¤â´Þ¤á¤Æ¡¢´ØÅì¤Î¥Á¡¼¥à¤ËºßÀÒ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¥Á¡¼¥à»ö¾ð¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤À¡¢¶áËÜ¤ÎºÂ¤ò¤ª¤Ó¤ä¤«¤¹¼ã¼ê¤¬°é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ°ìÃ¥¼è¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èü¥½ÉÂêü¥¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÇÌîµå¤ò¤ä¤ë°ÕµÁ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯ÊðÌÌ¤Ç¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë³Û¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡º´Ìî»á¤Ï¶áËÜ¤Ë´Ø¤·¤Æ¾Íè¤Î´´Éô¸õÊäÀ¸¤ÈÇ§¤á¤¿¾å¤Ç¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÇØÈÖ¹æ5¤Îµî½¢¤Ë´Ø¤·¤Æ¡ÖËÍ¤Î¸«Î©¤Æ¤Ç¤Ï»ÄÎ±¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏºòÇ¯¤â¼ç¼´¤ÎÂç»³ÍªÊå¤¬FAÀë¸À¡¢·ë¶ÉÀë¸À»ÄÎ±¤È¤Ê¤ë¤âÅÁÅý¤Î°ìÀï¤ÎÁê¼ê¡¢µð¿Í¤È¤·Îõ¤ÊÁèÃ¥Àï¤ò¤¯¤ê¹¤²¤¿¤³¤È¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤ÆÌÔ¸×¤¬¸Ø¤ë¥×¥ê¥ó¥¹¤ÏÍèµ¨¤â½Ä¼Ê¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£º£¸å¤Î·èÃÇ¤ËÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡Ú¤µ¤Î¡¦¤·¤²¤¡Û
1968Ç¯4·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£°¦É²¸©½Ð¿È¡£1991Ç¯¤Ë¶áÅ´¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¡ÊÅö»þ¡Ë¤ËÆþÃÄ¡£Âî±Û¤·¤¿¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤òÉð´ï¤ËÃæ·Ñ¤®Åê¼ê¤ÎÉ®Æ¬³Ê¤È¤·¤Æ³èÌö¡£Ãæ·Ñ¤®Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Î1²¯±ß¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤Ê¤ë¡£¶áÇ¯¤ÏÅüÇ¢ÉÂ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê±¦ÏÓ¤òÀÚÃÇ¡£Ãø½ñ¡Ö±¦ÏÓ¤ò¼º¤Ã¤¿Ìîµå¿Í¡×¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤Ê»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£