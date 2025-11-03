ビジネスシーンで好印象を与えるにはどうすればいいか。政治・教育ジャーナリストの清水克彦さんは「名刺交換をする際、『よろしくお願いします』だけでは相手の印象に残らない。一流の人は、時間を割いて会ってくれたことへの感謝をストレートに伝える」という――。

■相手の気分を良くするシンプルな方法

マスメディアの世界に限らず、日頃、取材で接することが多い政治家や秘書、中央省庁の官僚や企業の部課長以上の人たちの中には、「こんにちは」といった声がけに無反応な人たちが何と多いことか、と常日頃から感じてきました。

あいさつは、言うまでもなく、コミュニケーションの入口です。「あなたと親しく会話をしたい」というサインでもあります。場面に応じて気持ちのいい声がけをし合いたいものです。

例を挙げてみましょう。

A「どうも」

B「いいお天気ですね」

C「鈴木さん、とてもいいお天気ですね」

A（三流）、B（二流）、そしてC（一流）を比べてみていかがでしょうか。

Aはあまりにもぶっきらぼうです。

Bの天気に関する話題は、コミュニケーションの入口としてはもっとも無難です。「おはようございます」や「こんにちは」の後に組み合わせて使いたいフレーズです。

そしてCは、名前を加えたことで、相手は、「私の名前を覚えていてくれたのか」「わざわざ私に声をかけてくれたのか」といった気持ちになります。

「とても」という副詞、強い言葉をプラスしたことで、相手は「確かに気持ちがいいお天気」とあらためて認識します。また、あなたとの会話も「気持ちがいい」ものとして受け止めてくれるようになります。

■ひとこと加えるだけで「あいさつ名人」に

顔を合わせたときのあいさつの実例

●「久しぶりです」→「ご無沙汰をしています」→「山田さん、大変ご無沙汰をいたしております」

●「雨ですね」→「よく降りますね。山田さん、外は今土砂降りですよ」

●「蒸し暑いですね」→「きょうは蒸しますね」→「山田さん、きょうはずいぶん蒸しますね」

●「秋っぽくなりましたね」→「秋らしくなりましたね」→「山田さん、近頃、めっきり涼しくなりましたね」

●「早いですね」→「山田さん、きょうはかなりお早いですね」

●「夜、遅くまで大変ですね」→「山田さん、夜、いつも遅くまで大変ですね」

●「この前はありがとうございました」→「その節はお世話になりました」→「山田さん、その節は大変お世話になりました」

●「その後、いかがですか？」→「山田さん、その後、お変わりはございませんか？」

●「きれいな花ですね」→「山田さん、美しい花が咲きましたね」

このように、相手の名前、副詞や形容詞、もしくは短いフレーズを加えることで、あなたはちょっとしたあいさつ名人に変われます。

■感謝を伝えるときはより具体的に

これは別れる際の声がけも同じです。少し付け加えるだけで、相手のあなたへの好感度は高まります。

別れるときのあいさつの実例

●「皆さんにもよろしく」→「営業部の○○部長ほか皆さまにもよろしくお伝えください」

●「お元気で」→「お風邪など召しませんように」→「近頃、寒くなりましたからお風邪など召しませんように」

●「またメールします」→「またご連絡させていただきます」→「田中さん、近いうちに必ずご連絡させていただきます」

●「ありがとうございました」→「きょうは勉強になりました」→「田中さん、本日は○○の点など大変勉強になりました」

決めのひと言

「○○さん、気持ちいい天気ですね」

あなたとの会話が「気持ちいい」と印象づける

■一流は「あなたに会えた喜び」を伝える

相手との距離を縮めるには、初対面で相手にどんな印象を植えつけるかが重要になります。

A「○○社△△部の佐藤です」

B「○○社△△部の佐藤と申します。どうぞよろしくお願いします」

C「○○社△△部の佐藤と申します。お目にかかれて光栄です」

初対面の相手と名刺交換などをする際、もっとも基本パターンとなるのがAです。しかし、これではあまりにシンプルで、相手の印象に残りません。

Bは、「佐藤と申します」と謙譲語で名乗っている分、大人の言い回しになりますが、これも基本パターンの域を出ていません。

おすすめしたいのはCです。相手が多忙な中、わざわざ時間を割いて会ってくれたことに感謝の意を込めた表現で、相手とは初対面ではあるものの、相手の名前がすでに業界内で知れ渡っているようなケースにも使えます。

■目上の人とも著名人とも距離を縮められる

相手の目を見ながら、明るく張った声で最初のひと言を言うのは、いくつになっても照れくささなどもあって難しいものです。しかし、これまで政治家や文化人、トップアスリートなど多くの著名人と初対面を繰り返してきた私の経験則から申し上げれば、これさえできれば、相手が目上の人であれ著名人であれ、距離を一気に縮めることができます。

出所＝『その言語化は一流、二流、それとも三流？ 頭のいい“この一言”』（青春文庫）

こうしたフレーズのあとに、相手と自分との間に何か共通項を発見し、それに触れることができれば、初対面での印象は強固になります。

そのコツについて詳しく見ていきましょう。

決めのひと言

「お目にかかれて光栄です」

謙虚に接し、会えた喜びを伝えると好感度がアップする

■「共通項」を見つけて会話のきっかけにする

清水克彦『その言語化は一流、二流、それとも三流？ 頭のいい“この一言”』（青春文庫）

さきほど述べたように、私が務めてきた番組チーフプロデューサーや報道記者という職種は、ひと言で言えば、人に会うのが仕事です。その目的は、インタビューで相手から本音を聞き出すことですから、短い時間で相手の懐に飛び込み、事件や出来事にまつわる思いや背景を引き出さなくてはなりません。

そのようなケースで重要になるのが、共通項を探す、話題の種を見つけるということです。

相手が初対面の場合、必ずと言っていいほど行われるのが名刺交換です。ここで、できる限り、相手との共通項を見つけるのです。

「資源管理部の村上です。はじめまして」

A「○○放送の清水です。本日はよろしくお願いします」

B「○○放送の清水です。本日はどうぞよろしくお願いいたします。ご多忙の中、お時間を割いていただきありがとうございます」

C「○○放送の清水です。本日はご多忙の中、ありがとうございます。こちらの『村上』という姓は、私の故郷に多い姓なのですが、ご出身はどちらですか？」

BはAよりも丁寧な言い方です。ただ、ビジネストークの域を出ていません。

しかし、Cは、「村上」という姓に注目して共通項を探そうとするパターンです。仮に、私と同じ愛媛県出身ということになれば、「愛媛県のどちらですか？」などと会話が弾むことになります。

■雑談力の高い人がチェックしていること

逆にそうでなくても、「私は福井県ですが、清水さんはどちらのご出身ですか？」と聞いてくるはずですから、「福井でしたか？ 何度かうかがったことがあります」などと返せば、円滑なコミュニケーションがしやすくなります。仮に何も思いつかなければ、「福井って何が美味しいのですか」などと付け加えてみましょう。

初対面の相手とは、次のような点をチェックしておきましょう。

「自分の出身地に多い名前かどうか」

「変わった名前かどうか」

「相手のオフィスの住所に話の種になる要素はないか」

「日に焼けていればゴルフが趣味とかではないか」

「会話の中で家族の話が出れば、似たような悩みはないか」

決めのひと言

「ご出身は○○県ですか？ 何度かうかがったことがあります」

共通の話題が相手との距離を一気に縮める

清水 克彦（しみず・かつひこ）

政治・教育ジャーナリスト／びわこ成蹊スポーツ大学教授

愛媛県今治市生まれ。京都大学大学院法学研究科博士課程単位取得退学。文化放送入社後、政治・外信記者。ベルリン特派員や米国留学を経てキャスター、報道ワイド番組チーフプロデューサー、大妻女子大学非常勤講師などを歴任。現在、TBSラジオ「BRAND-NEW MORNING」コメンテーターも務める。専門分野は現代政治と国際関係論。著書は『日本有事』、『台湾有事』、『安倍政権の罠』、『知って得する、すごい法則77』ほか多数。

（政治・教育ジャーナリスト／びわこ成蹊スポーツ大学教授 清水 克彦）