１１月３日は文化の日・祝日です。



みなさんどんな３連休をお過ごしでしょうか。



札幌では早くも巨大クリスマスツリーの点灯式が行われるなど、季節が少し進んだような連休となっているようです。

３連休の初日となった１日、巨大なクリスマスツリーが煌びやかな光を放ちました。



２０２５年はおよそ５万個のＬＥＤライトと１５００個ほどのオーナメントが飾られ、訪れた人は幻想的な雰囲気を楽しみました。





冬が近づくと賑わうのはこちらもー３日の朝早くから行列が出来ていたのは、石狩市にある野菜の直売所です。開店と同時にこちらの方は大量のダイコンをお買い上げーこちらの方は大きな札幌大球を購入。漬物用の野菜が飛ぶように売れていきました。（記者）「すごい量をお買い求めですね。これはどうされるんですか？」（訪れた人）「白菜漬けとニシン漬けです」価格はダイコンで１０キロ１３８０円、札幌大球は１玉１８００円と、大容量で手頃な価格の野菜を求める人たちで、３日は３連休１番の賑わいとなりました。（訪れた人）「これは漬物にします」

札幌市西区からやってきた吉田さんご夫婦です。



悪天候の日もあった３連休。



３日は天気に恵まれたためこの直売所に訪れたそうです。



帰宅後、さっそくダイコンの下処理を始めた吉田さんご夫婦。



漬物を漬けるのはこの時期の恒例イベントです。



冬への準備を進める３連休となったようです。



（吉田さん）「娘が大好きで食べています。こうやっているとだんだん正月が近づいて来るなって感じになりますね」

一方、賑わいはこちらでもー



道東の北見市では２日、はじめての「北見たまねぎまつり」が開催されました。



イベントではタマネギの詰め放題や無料のオニオンスープが振る舞われたり、タマネギのコロッケ「たまコロ」の大食い対決などが行われ、会場は盛り上がりました。



（１０９個を完食 優勝した高橋さん）「だいたい２キロくらいを７分で食べました。味はおいしかった。けっこう好きな味で満足」



秋から冬へ、季節の変わり目を楽しむ３連休となったようです。