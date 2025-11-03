2020年、ユダヤ人国家のイスラエルはイスラム教を国教とするUAE、バーレーンと国交を正常化した。東京大学公共政策大学院の鈴木一人教授は「同じイスラム国家でもアラブ諸国は一枚岩ではない。正しい中東情勢を読み解くには中東各国が持つ『ニュアンス』が重要になる」という――。（第3回）

※本稿は、鈴木一人『地経学とは何か』（新潮選書）の一部を再編集したものです。

2020年9月15日、イスラエル、アラブ首長国連邦、バーレーンはホワイトハウスでアブラハム合意に調印した。（画像＝The White House／PD-USGov／Wikimedia Commons）

■日本人は本当の中東情勢を知らない

エネルギー資源に関する議論を進めていく上では、中東情勢の影響を考えておかなければなりません。石油ショックからの学びなのでしょうが、日本ではしばしば中東情勢という枠組みが過剰に意識されることがあります。

もちろん、こういう枠組みで中東を見ることが全く無意味だとか無関係だとか言うつもりはなく、中東情勢が極めて重要なのは間違いないのですが、もっと幅広い視野でエネルギーというものを捉えていく必要があると考えています。

日本では、特に原油の輸入という点で圧倒的に中東に依存している実情があって、エネルギー問題の中での中東という角度からの分析に極めて偏っているように私は感じています。

あくまで個人の感想ですが、日本における中東への理解もしくは中東の分析としては、主として国際政治学の中の地域研究という形で中東研究が存在しています。

ただ、地域研究なので、言語や文化といった地域特有の環境や条件に注目しがちであり、特に中東の場合、日本ではあまり馴染みのないイスラム教やユダヤ教という宗教が大きな役割を果たしているので、それを重視する傾向があります。

また、地域研究は特定の国や地域、宗派や部族といった、地域研究者が拠って立つ視点に影響されることが多く、場合によっては中東の問題に対するフェアな見方ができていないものまであります。

■相関図からは見えてこない各国の事情

イスラエルを含めた中東情勢をきちんと分析するという点で言うと、日本ではまだまだ中東研究の幅広さと奥深さが十分に認識されていない状況にあるだろうと私は理解していて、研究者はともかくとしても、特にメディアでのカバレッジが非常にお粗末な状況にあると考えています。

中東に関する日本の新聞記事でしばしば目にするのが、イスラエルとイランが対立している、またはサウジアラビアとイランが争っているなど、国家間対立が矢印で書かれているような相関図です。

しかし、中東情勢というのはそう単純ではなくて、極めて「ニュアンス」の強い関係があります。例えば、2023年にサウジアラビアとイランは国交を回復しました。この合意には日本の多くの方が驚かれたのですが、しっかりと中東情勢を見ている人からすれば驚きでも何でもありません。

2023年3月10日、サウジアラビアとイランは国交回復に関する共同声明に署名した。（画像＝ Mehr News Agency／CC-BY-4.0／Wikimedia Commons）

なぜなら、その前年に親イラン派武装組織・フーシ派によるサウジの製油所などへの攻撃があった際、本来ならばサウジはアメリカによって守られているはずなのに、アメリカからは何の警告もなく、また、フーシ派の攻撃に対して、アメリカが反撃をするような状況がなかったからです。

■イスラエルとアラブ諸国の国交回復は想定内

つまり、サウジからすれば、アメリカは中東の防衛について関心がなく、アメリカの同盟国といってもイランや親イラン派の攻撃から守ってもらえないようであれば、アメリカに依存するよりも、自らイランと交渉をし、関係改善を図ることでリスクを減らすという方向に判断が働いたのです。

ただ、中東を矢印の関係で見ている人は、サウジアラビアとイランは対立しているはずなのに、いきなり国交回復するとはどういうことだと驚くのだろうと思います。

また、2020年のアブラハム合意もそうです。これは当時の第1次トランプ政権が主導したのですが、UAE（アラブ首長国連邦）やバーレーンなどのアラブ諸国がイスラエルを国家承認し、国交正常化したというものです。

これまでアラブ諸国とイスラエルは対立する関係にあり、数度の中東戦争を経て、対立の構図は決定的である、という固定観念に基づいて判断する人が多かったと思います。しかし、この合意に関しても、国交正常化に至った背景にあるイスラエルとUAEやバーレーンの関係のニュアンスがしっかりと分かっていれば、そこまでの驚きはありません。

■中東情勢を読み解くカギは「ニュアンス」

UAEやバーレーンは実際のところ、直接イスラエルと対立した経験はほとんどなく、「アラブの大義」を強く感じる国でもありません。

また、脱炭素時代において脱化石燃料経済を目指さなければならない中で、イスラエルが持つ科学技術力や産業競争力、さらにはベンチャーキャピタルのような資本市場の仕組みも魅力的です。

加えて、イランの脅威を直接感じる国々であるため、イスラエルが持つイランに関するインテリジェンスにも関心があり、彼らのインテリジェンスと情報交換をすることで、双方にメリットがある、という認識もあったと思います。

さらに、イスラエルとUAEの関係はより密接で、2021年にイスラエル、インド、UAE、アメリカの4か国による協力関係（それぞれの頭文字からI2U2と呼ばれる）が成立し、2022年には食糧安全保障、2023年には宇宙開発の分野での協力が発表されています。

I2U2の第1回首脳会談（2022年7月14日）（画像＝The White House／PD-USGov／Wikimedia Commons）

また、2023年のインドにおけるG20サミットでIMEC（インド・中東・欧州経済回廊）が発表され、インドからUAE、サウジアラビア、ヨルダン、イスラエルを経由して欧州へと続く経済回廊の建設が打ち出されています。

鈴木一人『地経学とは何か』（新潮選書）

もちろん、アブラハム合意のように、いきなり国交正常化するという形で表に出てきたことには若干の驚きはありましたが、そういう事態が起き得ることはある程度想定できていたはずなのです。

しかし、日本のメディアではそういったニュアンスが十分に報道されておらず、何となく分かりやすい相関図を示しておくような伝え方になっているように感じます。

そのため、中東情勢についてはしっかりと分析し、伝えていくことが重要であって、とりわけ中東におけるニュアンスというものを理解しておく必要があろうかと思います。

鈴木 一人（すずき・かずと）

東京大学公共政策大学院教授、地経学研究所所長

1970年生まれ。立命館大学大学院国際関係研究科修士課程修了、英国サセックス大学大学院ヨーロッパ研究所博士課程修了（現代ヨーロッパ研究）。筑波大学大学院人文社会科学研究科専任講師・准教授、北海道大学公共政策大学院准教授・教授などを経て2020年10月から東京大学公共政策大学院教授。国連安保理イラン制裁専門家パネル委員（2013-15年）。2022年7月、国際文化会館の地経学研究（IOG）設立に伴い所長就任。2012年、『宇宙開発と国際政治』（岩波書店）で第34回サントリー学芸賞受賞。

（東京大学公共政策大学院教授、地経学研究所所長 鈴木 一人）