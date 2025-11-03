2年連続での世界一の座をつかんだドジャース。“魂の連投”で勝利に貢献した山本由伸投手が、メジャー2年目でワールドシリーズMVPに選ばれました。

ワールドシリーズ第2戦で完投勝利した山本投手は、前日の第6戦でも6回96球1失点で勝利投手となります。最終戦は同点の9回途中からリリーフ登板すると、中0日で延長11回まで34球の熱投で試合を締めました。

ワールドシリーズの3試合で235球を投げるなど、3勝で防御率1.02と圧倒的な成績を残した山本投手。2009年の松井秀喜氏以来となる日本人2人目のワールドシリーズMVPに輝きました。

そしてMVP発表でロバーツ監督から「Yamamoto is the GOAT(山本最高)」と歓喜の声が響くと、チームメートから次々と温かく力強い“祝福の手”が向けられました。タイラー・グラスノー投手は後ろから肩を抱え、笑顔で揺さぶると、ムーキー・ベッツ選手は離れたところから歩み寄り、帽子の上から山本投手の頭をがしっとわしづかみ、思わず笑みがこぼれる一幕となりました。仲間たちの愛情に、山本投手も自然と笑顔で応えていました。