楓、セーラージュピターのコスプレ姿で美スタイル披露「脚長すぎ」「美しさレベチ」の声
【モデルプレス＝2025/11/03】アーティスト・モデルの楓が11月1日、自身のInstagramを更新。ハロウィンの仮装姿に反響が集まっている。
【写真】楓「長すぎる」圧巻美脚披露
楓は「Halloween 2025」と、セーラージュピター姿を公開。階段でポーズを決め、スカートからスラリと伸びる長い脚が際立っている。
この投稿に「似合いすぎ」「可愛いが突破してる」「脚長すぎて羨ましい」「スタイル憧れ」「美しさレベチ」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
