意外な美スタイルもチラッ…TWICE・ジョンヨンの“実姉”コン・スンヨンが近況SHOTでファン虜に【PHOTO】

TWICE・ジョンヨンの実姉としても知られる女優コン・スンヨンが、近況SHOTで意外な美スタイルを披露した。

《写真》コン・スンヨン、“美背中”大胆見せドレス

コン・スンヨンは最近、自身のインスタグラムを更新。

青や白、茶色のハートの絵文字をキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、サックスブルーのジャケットにニットブラトップ、ロングスカートを合わせたカジュアルコーデのコン・スンヨンが写っている。モダンな雰囲気の室内で鏡越しに自撮りをするなど、プライベート感のある自然体な雰囲気が印象的だ。

トップスからはメリハリ感のあるスタイルの良さも伝わるなど、多彩な魅力で見る者の目を引いたコン・スンヨン。彼女の投稿にはファンから「スンヨンさん可愛すぎる〜」「ファッショニスタ…」「ゴージャス！」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝コン・スンヨンInstagram）

なお、コン・スンヨンは直近の出演作としてチャンネルAのドラマ『旅行を代わりにして差し上げます』（原題）で主演を務めた。原田マハの小説『旅屋おかえり』を原作とする同作は、人生で一度も“センター”になったことのない元アイドルの旅行リポーター、カン・ヨルム（演者コン・スンヨン）が、人々に依頼された旅を代わりに体験するなかで本当の成功や人生の意味に気づいていく姿を描く物語で注目を集めた。

◇コン・スンヨン プロフィール

1993年2月27日生まれ。本名ユ・スンヨン。2005年にSMエンターテインメントの第9回青少年ベスト選抜大会で優勝し、同事務所の練習生となった。2012年にドラマ『I LOVE イ・テリ』に出演して女優デビュー。その後、SMエンターテインメントを退社し、BHエンターテインメントに移籍。2020年にBHのマネジメント実務陣が設立した新事務所VAROエンターテインメントに所属することを発表した。代表作はドラマ『君はロボット』『コッパダン〜恋する仲人〜』など。実妹はTWICEのジョンヨンで、韓国芸能界屈指の美人姉妹としてたびたび話題に上る。