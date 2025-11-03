寺田心、芸能界入りのきっかけとなった“人気子役”告白「先輩に憧れて…」当時の会話もぶっちゃけ
【モデルプレス＝2025/11/03】俳優の寺田心が、11月2日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（毎週日曜よる10時〜）に出演。芸能界入りするきっかけとなった人物を明かした。
【写真】寺田心、芸能界入りのきっかけとなった“人気子役”
スタジオトークで芸能界入りの理由について聞かれた寺田は「事務所の芦田愛菜先輩に憧れて、母が入れてくれたみたいで」と女優の芦田愛菜がきっかけだったと告白。また、子役時代は芦田とどんなこと話していたのかを聞かれると「僕がお喋りなので、車のCMに出演した時に『先輩そういうえば昨日のご飯なんでした？』とか。ちっちゃかったからとにかく喋りたくて」と回想した。
他にも寺田が「学校の勉強がこうで…」と話し掛けた際には、芦田から「これから頑張らなきゃいけない時期もあるから頑張ろうね。偉いね」と言われたこともあったと明かしていた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】寺田心、芸能界入りのきっかけとなった“人気子役”
◆寺田心、芦田愛菜に憧れ芸能界入り
スタジオトークで芸能界入りの理由について聞かれた寺田は「事務所の芦田愛菜先輩に憧れて、母が入れてくれたみたいで」と女優の芦田愛菜がきっかけだったと告白。また、子役時代は芦田とどんなこと話していたのかを聞かれると「僕がお喋りなので、車のCMに出演した時に『先輩そういうえば昨日のご飯なんでした？』とか。ちっちゃかったからとにかく喋りたくて」と回想した。
◆寺田心、子役時代の芦田愛菜との会話をぶっちゃけ
他にも寺田が「学校の勉強がこうで…」と話し掛けた際には、芦田から「これから頑張らなきゃいけない時期もあるから頑張ろうね。偉いね」と言われたこともあったと明かしていた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】