ダイハツ「“2階建て”軽トラ!?」に注目！ 軽規格「ちょうどいい全長3.4m級」に「4人」寝られる！ 「三角屋根」もカッコいい「パパビルド ドギー」がスゴい

走行充電でフルパワー!?

2025年10月18日から19日まで、パシフィコ横浜（横浜市西区）で「横浜キャンピングカーショー2025」が開催され、各社の個性豊かなモデルが並びました。

なかでもパパビルドは、ダイハツ「ハイゼットトラック」をベースにした「Doggy（ドギー）」を実車展示し、注目されていました。

【画像】超カッコいい！ これがダイハツの「“4人寝られる”軽トラ」です！ 画像で見る（30枚以上）

2025年1月末に発表されたばかりだといいますが、どのような特徴があるのでしょうか。

軽トラに「4人」寝られる!?

パパビルドは、大阪府豊中市に拠点を構えるキャンピングカービルダー。新車は受注生産、中古車は店頭販売というスタイルで、ユーザーのニーズに寄り添ったキャンピングカーづくりを行っています。

今回展示されたドギーは、軽トラックベースながらも快適性と機能性を両立したモデル。

ボディサイズは全長3390mm×全幅1480mm×全高1970mm、乗車定員は4名、就寝定員ともに4名です。

エンジンには660ccの直列3気筒12バルブDOHCエンジンを搭載。駆動方式は2WD／4WD、トランスミッションは5速MT／CVTから選択可能。

室内レイアウトは「Lタイプ」と「Sタイプ」の2種類が用意されています。

Lタイプは横向きの広めのソファが特徴で、ベッド展開時には奥行き1820mm、幅995mmのフラットな寝床になります。ソファ下にはスライド収納が備わっており、旅に必要なアイテムをたっぷり収納できます。

一方、Sタイプは対面式のリビングレイアウトを採用しています。中央にテーブルを設置でき、食事や会話を楽しめるダイネット空間として活用できます。ベッド展開サイズはLタイプと同様で、快適な睡眠スペースを確保できます。

このほか、ドギーの特徴について担当者は以下のように説明します。

「やはりEVOシステムを搭載している点ですね。急速充電が可能で、300Ahのリチウムを積んでおり、走行充電で賄える仕様です。

（大手キャンピングカービルダーの）ナッツRVさんで特許を取得されている技術を使っています。アルミボディで軽量化も実現しています」

EVOシステム搭載車では、最大90Aから100Aの走行充電が可能。

クーラーの連続使用や急速充電にも対応しており、アイドリング中でも充電が可能です。外部電源よりも短時間で充電でき、約4時間から5時間でフル充電が完了します。

また、ルーフにはポップアップルーフを標準装備しており、奥行き2400mm、幅1170mmの広々としたスペースが広がります。

防水テントとメッシュオープン仕様で、通気性と快適性を両立しています。さらに、ギャレー＆シャワー、DCクーラーも備わっており、車中泊をより快適にサポートします。

ボディには高断熱コンポジネットパネルを採用しており、軽量でありながら断熱性と保温性に優れています。アルミボディの採用も軽量化に貢献しています。

価格（消費税込み）はノーマルタイプ（タイプL／S）が378万円から、EVOシステム搭載車が522万5000円からです。

なお会場の展示車は、標準装備のほかLEDパックやFFヒーターなどのオプションを搭載し、559万7130円にて案内されていました。

※ ※ ※

会場での反響についてパパビルド担当者は、「引退されたご夫婦や、ワンちゃんとお出かけされる女性など、少人数で楽しんでいただいています」とのこと。

コンパクトながらも快適性を追求したドギーは、ペット連れやシニア層にもぴったりの一台です。