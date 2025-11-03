¡ÈÄ«¥É¥éŽ¥Âç²Ï¡É¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª31ºÐŽ¥Í£°ìÌµÆó¤ÎÇÐÍ¥¤¬Ì¥¤»¤ë¡ÈNHKÌë¥É¥é¡É¤¬É¬¸«¤Ê¥ï¥±¡£¡Ö1Æü¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¤Û¤Ã¤È¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡È15Ê¬¡É¡×
10·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Ä«¥É¥é¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤¹°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤Î½©¤Ï ¡ÈÌë¥É¥é¡É¤âÇ®¤¤¡ªNHK¤ÎÌë¥É¥é¤Ï¡¢·îÍË¤«¤éÌÚÍË¤è¤ë11»þ45Ê¬¡Á12»þ¡¢15Ê¬¤ÎÂÓ¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢11·î3Æü¤«¤é²¬»³Å·²»¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¡Ù¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡½÷À¤ÎÏ¢ÂÓ¤È¶¦´¶¤òÉÁ¤¯¡¢¡ÈÌë¥É¥é¡É¥Ò¥Ã¥È¤ÎÍýÍ³
¤³¤ÎÏÈ¡¢½÷À¤ÎÏ¢ÂÓ¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤¬Â¿¤¯¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÆÃÄ§Åª¡£Àè½µºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ø¤¤¤Ä¤«¡¢Ìµ½ÅÎÏ¤ÎÃè¤Ç¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â³ÊÔ¤âÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡Øºî¤ê¤¿¤¤½÷¤È¿©¤Ù¤¿¤¤½÷¡Ù¤ä¡¢ÊüÁ÷Ãæ¤ÎÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤â½Ð±é¤·¤¿¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î°ìÈÖºÇ°¤Ê¤È¤â¤À¤Á¡Ù¡¢±ÊºîÇîÈþ¤¬Âçºå¤Î¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤ËÊ±¤·¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥Ð¥Ë¥é¤ÊËèÆü¡Ù¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Âç¿Í¤Î½÷À¤¬¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤äºß¤êÊý¤Ë³ëÆ£¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼þ°Ï¤È¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤à»Ñ¤ò¶¦´¶À¹â¤¯ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£1ÏÃ15Ê¬¤È¤¤¤¦Ã»¤µ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎÉ¼Á¤ÊµÓËÜ¤¬Â¿¤¯¸«±þ¤¨¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤â¡ÈÌë¥É¥é¡É¤È¤¤¤¦»þ´ÖÂÓ¤ËÍ¥¤·¤¤¡£ÆÃ¤ËÁ°ºî¡Ø¤¤¤Ä¤«¡¢Ìµ½ÅÎÏ¤ÎÃè¤Ç¡Ù¤Ï¡¢¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÊÁËÜÍ¤¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÀ¼¤ËÌþ¤µ¤ì¤¿»ëÄ°¼Ô¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
1Æü¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¤Û¤Ã¤È¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÎÉºî¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¡ÈÌë¥É¥é¡É¤Ç¤¹¤¬¡¢11·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡Ø¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¡Ù¤â´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¡¡Ø¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¡Ù--Ê¿²°¤ÇËÂ¤¬¤ì¤ë¤ä¤µ¤·¤¤Êë¤é¤·
¡Ø¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¡Ù¤Ï¡¢¿¿Â¤·½¸à»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢Åìµþ¡¦°¤º´¥öÃ«±ØÅÌÊâ20Ê¬¤ÎÊ¿²°Êë¤é¤·¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¿Í¸ø¡¦À¸ÅÄ¥Ò¥í¥È¡Ê²¬»³Å·²»¡Ë¤Ï¡¢Äê¿¦¤Ê¤·¡¢Îø¿Í¤Ê¤·¡¢ÉáÄÌ¤Ê¤é¤¢¤ë¤Ï¤º¡©¤Î¾Íè¤ÎÉÔ°Â¤â°ìÀÚ¤Ê¤¤¡¢¤ªµ¤³Ú¤Ê¼«Í³¿Í¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤¬ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¶á½ê¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤«¤é¡¢°ì¸Í·ú¤Æ¤ÎÊ¿²°¤ò¾ù¤ê¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢18ºÐ¤Î¤¤¤È¤³¡¦¾®ÎÓ¤Ê¤Ä¤ß¡Ê¿¹¼·ºÚ¡Ë¤¬»³·Á¤«¤é¾åµþ¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÎÊ¿²°À¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
É®¼Ô¤â¸¶ºî¤ò°¦ÆÉ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë²¡¤·¤Ä¤±¤¬¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤Í¥¤·¤µ¤Ï¡ÈÌë¥É¥é¡É¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ò¥í¥È¤Î¼þ°Ï¤Ë¤Ï¡¢²¿¤«¤·¤é¤Î¡ÈÀ¸¤¤Å¤é¤µ¡É¤òÊú¤¨¤ë¿ÍÃ£¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¥Ò¥í¥È¤Î¿ÆÍ§¡¦¥Ò¥Ç¥¤òµÈÂ¼³¦¿Í¡¢¥Ò¥í¥È¤¬¶öÁ³½Ð²ñ¤¦ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¶ÐÌ³¤Î¤è¤â¤®¤òµÈ²¬Î¤ÈÁ¤¬±é¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤È¥Ò¥í¥È¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤Ë¿¨¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¿´¤¬¾¯¤·Ë¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾®ÎÓÁïÈþ¤¬¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¤ò²¹¤«¤¯¸«¼é¤ë´¶¤¸¤¬ºîÉÊ¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡²¬»³Å·²»¤¬Ì¥¤»¤ë¡¢¡Èñ¨¡¹¤È¤·¤¿¼«Í³¿Í¡É¤Î¿¼¤ß
¤½¤·¤Æ¡¢²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âºîÉÊ¤Ë¤â¡ÈÌë¥É¥é¡ÉÏÈ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤Î¤¬¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¥Ò¥í¥È¤ò±é¤¸¤ë²¬»³Å·²»¤Ç¤¹¡£Èà¤¬Å»¤¦Í£°ìÌµÆó¤Î¶õµ¤´¶¤Ë¤Ï¡¢´öÅÙ¤È¤Ê¤¯¶Ã¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Îã¤¨¤ÐÊüÁ÷Ãæ¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¤Ç¡¢Èà¤¬±é¤¸¤¿´ñºÍ¡¦ÎøÀî½ÕÄ®Ìò¡£¤½¤Î±éµ»¤Ë¿´Æ°¤«¤µ¤ì¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£À¸¿¿ÌÌÌÜ¤ÇÉÔ´ïÍÑ¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¾ð¤Ë¸ü¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤·¤ÆÁ¡ºÙ¤À¤±¤É¾ðÇ®Åª¡£
²¬»³¤Ï¡¢1¿Í¤Î¿Í´Ö¤òÂ¿ÌÌÅª¤Ë¿¼¤¯±é¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²èÌÌ¤ÎÃæ¤ÇÀäÂÐÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¢ºîÉÊ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ø¤ÎÆëÀ÷¤ß¶ñ¹ç¤âÈ´·²¡£¤É¤ó¤ÊÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤â²¬»³¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ä¤Ä¡¢ºîÉÊ¤Ø¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤ò³°¤µ¤Ê¤¤µ©Í¤ÊÇÐÍ¥¤Ç¤¹¡£
¡Ø¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¡Ù¤Ï¡¢²¬»³¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎNHK¡¦Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ç¤Î¼ç±é¡£±é¤¸¤ë¥Ò¥í¥È¤Ï¡¢°ì¸«ñ¨¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ²¿¤ÎÇº¤ß¤â¤Ê¤¤¤ªµ¤³Ú¤Ê¿ÍÊª¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÇÐÍ¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿²áµî¤ò¤â¤Á¡¢Êª¸ì¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¥Ò¥í¥È¤Î¿ÍÊªÁü¤Ë¤â¿¼¤ß¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²¬»³¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢²º¤ä¤«¤Ê¥Ò¥í¥È¤Î¿Ä¤ò¤È¤é¤¨¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥É¥é¥Þ¤ÎÏÈ¡¢¸¶ºî¡¢À©ºî¿Ø¡¢¥¥ã¥¹¥È¡¢¤É¤ì¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤·¤«¤Ê¤¤¡Ø¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¡Ù¡£½©¤â¿¼¤Þ¤ë¤³¤Îµ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ãÊ¸¡¿ÎëÌÚ¤Þ¤³¤È¡ä
¡ÚÎëÌÚ¤Þ¤³¤È¡Û
ÆüËÜ¤Î¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤·¡¢Ç¯´Ö¤Ç¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¤ò³Æ100ËÜ°Ê¾å´Õ¾Þ¤¹¤ë¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¥¨¥ó¥¿¥á¥é¥¤¥¿¡¼¡£»¨»ï¡¦¹¹ðÀ©ºî²ñ¼Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢ÊÔ½¸¼Ô¡¿¥é¥¤¥¿¡¼¡¿¹¹ð¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£X¡§@makoto12130201
¥É¥é¥Þ¤ÎÏÈ¡¢¸¶ºî¡¢À©ºî¿Ø¡¢¥¥ã¥¹¥È¡¢¤É¤ì¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤·¤«¤Ê¤¤¡Ø¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¡Ù¡£½©¤â¿¼¤Þ¤ë¤³¤Îµ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
